Zaragoza: 32ª Edición del Premio Nacional Don Bosco

El Premio Nacional Don Bosco alcanza los 1000 proyectos innovadores presentados en su historia

El certamen, organizado por Salesianos Zaragoza en colaboración con empresas e instituciones, reconoce proyectos innovadores en Bachillerato y Formación Profesional de centros educativos de España.

El 13 y 14 de marzo se celebrará la exposición y entrega del Premio Don Bosco en la capital aragonesa.

El próximo 13 de marzo se constituirá el tribunal de la 32ª Edición del Premio Nacional Don Bosco, que reconoce proyectos innovadores en Bachillerato y Formación Profesional de centros educativos de España. Los 45 nuevos proyectos presentados este año se sumarán a la historia de este destacado galardón, que alcanzará la cifra de 1030 proyectos de innovación presentados a lo largo de su trayectoria.

Empresas de tecnología, universidades técnicas, colegios profesionales y administraciones públicas, entre otros, formarán los cuatro tribunales, cada uno de un área distinta, que han de evaluar los proyectos. El día 13 se inaugurará la exposición que alberga el recinto del polideportivo de Salesianos Zaragoza, y comenzará la evaluación de los trabajos presentados. La exposición estará abierta al público, el día 13, de 11:00 a 13:30 h. y de 17:00 a 19:00 h.

Para los participantes, este año se introduce una novedad. El miércoles 13, a las 16:00 h., habrá una conexión vía Skype con la presencia militar española en Letonia, en la que el responsable militar explicará a los participantes en la 32ª edición el trabajo que realizan allí.

El jueves 14 se celebrará el acto de entrega del premio en el salón de actos de Salesianos Zaragoza. En el marco de la esta celebración, Javier Sirvent, especialista en Transformación Digital, ofrecerá una ponencia sobre la materia. La exposición estará abierta al público de 10:00 a 11:00h y de 17:00 a las 18:30h.

Datos de participación

En la 32ª edición han concurrido 45 proyectos, de los cuales se han clasificado 35, procedentes de colegios y centros de formación profesional de toda España, entre ellos: Madrid, La Rioja, Alicante, Barcelona, Zaragoza, Cádiz, Ciudad Real, Ourense, Jaén, Guipuzcoa, Pontevedra, Murcia y Valencia. Han participado 61 alumnos y alumnas y 31 docentes en calidad de tutores y un total de 22 centros educativos.

Por provincias, 10 proyectos son de Zaragoza y el resto de otras provincias. Por comunidades autónomas, las que más proyectos han presentado han sido Aragón, con 12 proyectos, seguido de la Comunidad Valenciana con cinco; Andalucía y País Vasco con cuatro, Comunidad de Madrid y la Rioja con tres, Galicia con dos, y Murcia y Cataluña con uno.

Por áreas de investigación, se imponen los de Innovación tecnológica con un total de 26, de los cuales 16 son proyectos de TIC y Comunicación: Telecomunicaciones, Tecnologías audiovisuales, TIC, etc., y 10 de Tecnologías Industriales: Electrónica, Robótica, Mecatrónica, etc. En el área de Investigación se han presentado nueve proyectos; tres de investigación de Ciencias: Física, Química, Matemáticas, etc., y seis de Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales y Jurídicas: Medicina, Psicología, Humanidades, etc.

Premio especial Mario Rubio

El premio Mario Rubio, en homenaje a la figura de este salesiano, creador y promotor del Premio Don Bosco, se otorga a una persona que tenga una reconocida trayectoria profesional en el mundo empresarial, que esté sensibilizada con la educación y formación de nuestra juventud.

Este año el premio Mario Rubio se va a entregar a Amado Franco, Presidente de la Fundación IberCaja. Estará presente en la entrega Pilar de Yarza, presidenta de Heraldo de Aragón, que fue premiada en la pasada edición.

El certamen

El Premio Don Bosco es un reconocimiento al emprendimiento, al trabajo en equipo y a la innovación. Desde su creación en 1984 este concurso ha logrado hacer importantes contribuciones en el ámbito de la educación y en las relaciones entre el mundo académico y empresarial. Por un lado, ha dignificado la Formación Profesional, sacando la mejor versión de esta opción formativa que ha demostrado ser el camino para preparar a futuros profesionales que sepan dar respuestas a las demandas del mercado laboral. Por otro lado, ha logrado implicar a instituciones públicas, universidades y empresas que en calidad de patrocinadores, colaboradores o proveedores han unido sus intereses a favor de la innovación tecnológica promovida por jóvenes. Los Premios Don Bosco son además un escaparate de iniciativas emprendedoras aplicables a futuros proyectos de empresa.

El director del Premio Nacional Don Bosco, Juan Bosco Sancho, explica la dimensión que pretende alcanzar este certamen: “El Premio Nacional Don Bosco quiere ser más que un galardón. El Premio Don Bosco busca ser estímulo y transformación para quienes participan. Para alumnos y tutores concurrir a este certamen supone un estímulo de las capacidades innovadoras, tomar conciencia de la importancia de la investigación y de las posibilidades que ellos mismos tienen de contribuir en la mejora de la sociedad”.

Zaragoza, 11 de marzo de 2019.-

