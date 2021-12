Yolanda Díaz agradece al Papa Francisco su «excelente acogida» y «lucidez»

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha agradecido al Papa Francisco su «excelente acogida» y «lucidez» tras el encuentro que ambos han mantenido esta mañana en el Vaticano. La entrevista se ha prolongado por espacio de cuarenta minutos y en ella han conversado «sobre el trabajo decente, la crisis de la Covid-19 y el futuro del planeta», según ha indicado la propia Díaz en redes sociales. «Construir un mundo más solidario y más justo solo es posible con diálogo entre diferentes en favor del bien común. Hay esperanza», ha dicho.

En un segundo mensaje, la también ministra de Trabajo y Economía Social añade: «Frente a las desigualdades y la precariedad, la mejor vacuna es la fraternidad y la justicia social. Moitas gracias, @Pontifex_es, por la excelente acogida y la lucidez».

La Oficina de Prensa de la Santa Sede no ha informado sobre el encuentro al tratarse de una audiencia privada.

Medidas anticrisis y reforma laboral

La entrevista de la política gallega —militante del Partido Comunista y probable candidata a las próximas elecciones generales— con el Papa ha comenzado a las once de la mañana. A la conclusión de la misma, la vicepresidenta segunda ha declarado a los periodistas que la esperaban en la Plaza de San Pedro que la entrevista había sido «muy emocionante», pero que debía ser «respetuosa» y no podía «desvelar el contenido de la conversación».

Esta ha versado sobre las medidas adoptadas por España para paliar la crisis y la reforma laboral. Díaz, que ha acudido al Vaticano acompañada por el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, abandera una derogación que el principal integrante de la coalición de gobierno, el Partido Socialista, quiere moderar.

La posición de la vicepresidenta sobre la necesidad de un trabajo digno no dista mucho de la del Papa Francisco. Ayer mismo, el Santo Padre se dirigió en un discurso a los juristas católicos italianos en estos términos: «Los derechos de los trabajadores, de los inmigrantes, de los enfermos, de los niños no nacidos, de los moribundos y de los más pobres son cada vez más ignorados y negados en esta cultura del descarte. Los que no tienen capacidad de gastar y consumir parecen no valer nada. Pero negar los derechos fundamentales, negar el derecho a una vida digna, a los cuidados físicos, psicológicos y espirituales, a un salario justo, es negar la dignidad humana. Lo estamos viendo: cuántos jornaleros son —perdón por la palabra— “utilizados” para recoger fruta o verdura, y luego se les paga miserablemente y se les echa, sin ninguna protección social».

Yolanda Díaz ha regalado al Papa una estola hecha de plástico reciclado que ha sido bordada por las Carmelitas Descalzas de Alcalá de Henares y una edición especial del libro de Rosalía de Castro Folhas novas, obra de referencia de los miles de gallegos que tuvieron que emigrar a la patria de Francisco en el pasado.

Hace unos días se filtró que el Gobierno iba a proponer como nueva embajadora del Reino de España ante la Santa Sede a la exministra socialista de Educación Isabel Celaá. Este lunes comienza la primera de las cuatro tandas de visitas ad limina de los obispos españoles.