Ya hay tema para la Jornada Mundial de las Comunicaciones 2020: «Ven y lo verás»

«Ven y lo verás. (Jn 1, 46) Comunicar encontrando a las personas como y donde están». Este es el tema del mensaje del Papa Francisco para la 55 Jornada Mundial de las Comunicaciones, que se publicará el próximo 24 de enero, fiesta de San Francisco de Sales. Así lo ha comunicado la Oficina de Prensa del Vaticano este miércoles 29 de septiembre. En el texto, se ha profundizado en que «en el transcurso histórico que estamos viviendo, en un tiempo que nos obliga a la distancia social a causa de la pandemia, la comunicación puede hacer posible la cercanía necesaria para reconocer lo esencial y comprender verdaderamente el significado de las cosas».

Las palabras del apóstol Felipe, «ven y lo verás», son centrales «para el anuncio cristiano, que antes que de palabras, está hecho de miradas, testimonios, experiencias, encuentros y cercanía. En una palabra, de vida», han explicado en la nota vaticana. «No conocemos la verdad si no la experimentamos, si no encontramos a las personas, si no participamos en sus alegrías y en sus penas», han destacado. «El viejo dicho “Dios te encuentra donde estás” puede ser una guía para los que trabajan en los medios de información o en la comunicación en la Iglesia. En la llamada de los primeros discípulos, con Jesús que sale a su encuentro y los invita a seguirle, vemos también la invitación a utilizar todos los medios de comunicación, en todas sus formas, para llegar a las personas como son y donde viven», concluye el comunicado.