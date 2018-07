XXXV Capítulo provincial de Castilla de la Orden de la Merced, celebrado en Poio durante estos días

Los religiosos Mercedarios de la Provincia de Castilla celebran su XXXV Capítulo Provincial en el Monasterio de Poio (Pontevedra). Cuarenta religiosos de España, Camerún, Puerto Rico y Santo Domingo debaten el presente y futuro de la Orden Mercedaria y eligen el próximo gobierno que regirá el destino de las comunidades de frailes, así como su actividad en parroquias, colegios y otras actividades carismáticas, bajo el lema “Somos Merced”.

El Monasterio de Poio vuelve a ser la sede de un acontecimiento singular para la historia de la Orden. Durante diez días los religiosos capitulares profundizarán en la experiencia de Dios, la misión compartida, la vida comunitaria y los aspectos de liberación reflejados en las nuevas formas de cautividad: personas refugiadas, migrantes, encarcelados, niños limpiabotas, droga… ejes de actuación evangélica en el nuevo milenio de la espiritualidad y carisma mercedarios.

Atentamente

La comisión de medios de comunicación

