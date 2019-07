XXVI Capítulo General de las Hermanas Franciscanas de la Inmaculada

El próximo viernes 12 de julio comenzará el XXVI Capítulo General de las Hermanas Franciscanas de la Inmaculada, que tendrá lugar hasta el 2 de agosto en el Centro de Espiritualidad Madre Francisca en Moncada (Valencia).

En este Capítulo general se reunirán veintisiete hermanas representantes de la Congregación, presente en España, Portugal, Italia, Perú, Chile, Venezuela, Puerto Rico, India ,Marruecos ,Kenia, Honduras, Colombia y Uganda.

Será un tiempo de gracia, de reflexión, de oración, de trabajo para revisar, confrontar y animar la vivencia del carisma de Madre Francisca.

Bajo el lema «OS INFUNDIRÉ UN ESPÍRITU NUEVO», estarán presentes durante siete días, un grupo de ocho laicos, procedentes de los Centros y del Movimiento Laical HFI, para participar en la reflexión conjunta sobre el Carisma y la Misión Compartida.

En el transcurso del Capítulo se elegirá a la Superiora general y a su Consejo para el periodo 2019-2025, se evaluará la Memoria y se marcarán los objetivos, criterios y líneas de acción para el próximo sexenio.

La Congregación de las Hermanas Franciscanas de la Inmaculada, fue fundada el 27 de febrero de 1876, en Valencia (España) por Madre Francisca Pascual Doménech, actualmente en Proceso de canonización. Sus restos reposan en la Capilla de las Hermanas Franciscanas de la Inmaculada en Moncada población natal de la Sierva de Dios.

Madrid, 8 de Julio de 2019

