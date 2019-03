XXV Curso de Teología celebrado en la Universidad de Cantabria

La Universidad de Cantabria ha celebrado, este curso 2018-2019, el XXV Curso de Teología

Los Ciclos desarrollados han sido:

Primer ciclo, sobre El Espíritu Santo en la Sagrada Escritura, han tomado parte: Lidia Rodríguez, Profesora de Sagrada Escritura de la Universidad de Deusto en Bilbao, que habló sobre: –“La presencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento”. Rafael Aguirre, expuso: “Jesús y el Espíritu”. Carmen Bernabé, Profesora de Sagrada Escritura de la Universidad de Deusto, Bilbao, habló de:- “El Paráclito, el Espíritu de Verdad, en Juan”. Carlos Gil, Profesor de Sagrada Escritura de la Universidad de Deusto, Bilbao, expuso: -“Los carismas en Pablo”. Fidel Aizpurúa, Profesor de Sagrada Escritura en Vitoria, habló de: “El Ruaj (El Espíritu): Fuerza para el Amor.

Segundo ciclo, Ciencia, Tecnología y Religión , han participado y expuesto las conferencias: José Manuel Caamaño, Director de la Cátedra Ciencia Tecnología y Religión. Universidad Pontificia Comillas. Madrid, expuso: “El debate entre Ciencia y Religión en la actualidad”. Pedro M. Fernández Castelao , Profesor de Teología. Universidad Pontificia Comillas. Madrid, habló sobre:- “¿Cómo actúa Dios en el mundo?”. Camino Cañón, Profesora de Lógica Matemática. Universidad Pontificia Comillas. Madrid, expuso:- “La cuestión de la naturalización de la espiritualidad”. Sara Lumbreras, Profesora de Ingeniería. Universidad Pontificia Comillas. Madrid, expuso:- “El desafío del transhumanismo”. Jaime Tatay Profesor de Teología. Universidad Pontificia Comillas. Madrid, tuvo su conferencia sobre: –“La Teología ante la cuestión medioambiental”

Los Objetivos del XXXV Curso de Teología son:

Ofrecer un cauce sistemático de formación teológica y humanística que permita profundizar con rigor en el conocimiento y análisis del mensaje cristiano. Promover el encuentro de los universitarios y de los ciudadanos de Cantabria que, interesados por el mensaje cristiano, traten de incorporarlo a su vida profesional y a sus relaciones dentro de la sociedad. Incorporar la ciencia teológica al ámbito universitario, promoviendo el encuentro entre la cultura y la fe.

Material Utilizable:

Al comienzo de cada sesión se entrega un guión elaborado por el conferenciante, en el que se incluyen las referencias bibliográficas más actuales sobre el tema de trabajo.

Todas las conferencias se graban en CD y se realizan varias copias en el Centro Loyola de Santander, que las pone a disposición de quienes las soliciten. La Universidad de Cantabria publicará las conferencias en su página web: www.campuscultural.unican.es.

Señalar que Popular Televisión en Cantabria graba las conferencias y las ofrece varias veces por medio de su televisión.

Diploma de Asistencia

Aquellos que deseen obtener un Diploma de Asistencia como reconocimiento académico por haber seguido el curso deberán rellenar la Hoja de Inscripción que les facilitará la Secretaria y realizar el ingreso de las tasas correspondientes.

Director del Curso: Jesús Marco de Pablo, S.J. Secretaria: María del Pilar Moreu Aznar. Red Ignaciana. Santander

Lugar: Las conferencias tienen lugar en el Salón de Actos, del Edificio de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas de la Universidad de Cantabria. Avda. de los Castros, Santander. Hora: 19:30 h.

Hay que destacar la notable asistencia a todas las conferencias.

