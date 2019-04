XXIV Jornadas de Humanización de la Salud en Tres Cantos (Madrid)

XXIV Jornadas de Humanización de la Salud: Tres Cantos, 8 y 9 de mayo de 2019 Modalidad: Presencial; matrícula: Gratuitas Inscripción ¿Tienes alguna duda? pregúntanos Programa de las XXIII Jornadas de Humanización de la Salud. “Del sufrimiento a la esperanza ante la enfermedad” Miércoles 8 de mayo 16:00 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 16:30-17:00 ACTO INAUGURAL 17:00-18:00 CONFERENCIA INAUGURAL: Las entrañas de la Humanización Luis Aranguren Gonzalo. Doctor en Filosofía. Licenciado en Teología 18:00-18:30 DESCANSO 18:30-20:00 DIÁLOGO A TRES: Pero, ¿qué es humanizar? Modera: José Carlos Bermejo Higuera. Director del Centro de Humanización de la Salud. Doctor en Teología Pastoral Sanitaria. Participan: Julio Ancoechea Bermúdez. Médico especialista en Neumología. Jefe del Servicio de Neumología. Hospital de la Princesa. Coordinador de Ciencias de la Salud de la UAM. y

Mamen Hernández Cediel. Enfermera. Máster en Bioética y en Counselling. 9 de mayo, jueves 9:00- 9:30 Presentación: Estado del arte en Humanización Marta Villacieros Durbán. Departamento de investigación Centro de Humanización de la Salud 9:30-11:30 Mesa de coloquio: Humanización de la asistencia sanitaria. Una tarea de todos Modera: Pablo Posse. Psicólogo del Centro San Camilo. Máster en Counselling La persona más allá de la enfermedad. Estela Márquez. Paciente El profesional sanitario: agente de Humanización. Virginia Lobo Bartol. Auxiliar de enfermería. Hospital Ramón y Cajal. Liderazgo Humanizado y gestión. Teresa Pacheco Tabuenca. Doctora en Psicología. Subdirectora General de Humanización de la Asistencia Sanitaria. CAM Humanizar, ¿se aprende? Paloma Rodriguez Gómez. Directora de la Escuela de Enfermería. Fundación Jiménez Díaz-UAM 11:30-12:00 Pausa 12:00-13:30 Mesa de coloquio: La humanización en otros ámbitos Modera: Cristina Muñoz Alustiza. Responsable de Programas y Calidad. Centro de Humanización de la Salud Humanización y acción Social. Hacia una sociedad que cuida. Francisco Prat Puigdengolas. Responsable de Formación. Área de Desarrollo Organizativo Caritas Española. Los Medios de Comunicación y su contribución a la Humanización. Santiago Riesco Pérez. Periodista. Sección Internacional de informativos Radio Televisión Española. Humanización en el Ámbito Sociosanitario. La atención centrada en la persona. Pilar Rodríguez Rodríguez. Presidenta Fundación Pilares para la autonomía personal. Una experiencia de Humanización de los Servicios Funerarios. Josep París Giménez. Director de Desarrollo Corporativo de Mémora 13:30-14:00. CONFERENCIA: Desafíos de la humanización en el horizonte transhumano o posthumano Sebastián Mora Rosado. Licenciado en Filosofía. Universidad Pontifica de Comillas 14:00-14:15. CONCLUSIONES Y DESPEDIDA 14:30-16:00 ALMUERZO 16:00-18:00 ENTREGA PREMIOS HUMANIZAR.

