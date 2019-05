XLI Asamblea Nacional de la Renovación Carismática Católica en España

Comisión de Prensa de la XLI Asamblea Nacional de la Renovación Carismática Católica Española (RCCE)

En Alcobendas (Madrid) los días 5, 6 y 7 de julio del 2019 en el Pabellón Amaya Valdemoro se celebrará la Asamblea Nacional de la RCCE, que es un encuentro de Evangelización y de gracia abierto a toda la Iglesia, donde el Señor nos brinda la oportunidad de experimentar, movidos por el Espíritu Santo, la alegría de sabernos salvados por Cristo nuestro Señor.

Ricardo Luengo Pacheco

Responsable de Medios de Comunicación de la Comisión Organizadora de la Asamblea Nacional RCCE

