XL Cursillo regional en Lugo de Pastoral de la salud “Acompañar a la familia en la enfermedad”

Lugo, 21 y 22 de abril (Hotel Torre de Núñez)

Durante este fin de semana, 21 y 22 de abril, más de 120 personas de toda Galicia participarán en el XL Cursillo regional organizado por la pastoral de la salud. El tema que tratarán se centra en el Acompañamiento a la familia en la enfermedad. Pues cuando una persona enferma, sufre toda la familia.

Programa

Sábado, 21

10:00 Acogida y entrega del material.

11:30 Conferencia a cargo de D. Jesús Martínez Carracedo, Ecónomo de la Diócesis de Tui-Vigo y Párroco del Sagrado Corazón de Vigo: “El acompañamiento a la familia en la enfermedad”.

13:00 Conferencia a cargo de D. José María Hevia Álvarez, sacerdote y ex-Rector y ex-profesor del Seminario de Oviedo: “Acompañamiento de la familia en la enfermedad a la luz de la Amoris Laetitiae”.

14:15 Comida.

16:30 Conferencia a cargo del Teólogo, Máster en Counselling y Máster en Intervención en Duelo, Franklin Fuentes, religioso Camilo, :”El cuidado de la familia y el enfermo en la escritura”

18:30 Visita a la Catedral de Lugo y Museo Diocesano

20:00 Oración en la Catedral.

22:00 Velada a cargo de la Compañía de Teatro del Hospital de Lugo

Domingo, 22

10:00 Mesa redonda / Panel de experiencias de distintos ámbitos y realidades en el acompañamiento a la familia en el dolor, en la enfermedad y en el sufrimiento.

Participantes:

➢ Delegado de Pastoral Rural de Mondoñedo- Ferrol y voluntario de Proxecto Home, Manuel Regal Ledo .

➢ Delegada de Pastoral de la Salud de Mondoñedo–Ferrol y Persona Idónea en el Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol, y secretaria del SIPS Galicia, María García Heras.

➢ Educadora Social, Auxiliar de enfermería en el HULA y miembro del Centro de Orientación Familiar Diocesano de Lugo, Sonia Abeledo Sánche .

➢ Hija de la Caridad del Centro de San Vicente de Paul, Julia del Barrio González

➢ Capellán del Hospital Comarcal de Monforte, Miguel Vázquez López (Mercedario)

➢ Secretaria General de Cáritas Lugo, .Mónica Yáñez Devesa

13:00 Eucaristía dominical en la Parroquia de San Juan de Pena (Nadela)

