Xiskya Valladares, en la 71 Semana Española de Misionología

“Nos estamos jugando que los jóvenes conozcan a Jesús”

La 71 Semana Española de Misionología ha dedicado la mañana del miércoles a las nuevas plataformas para comunicar la Misión de la Iglesia. Leticia Soberón, experta en inteligencia colaborativa, ha defendido que, ante el nuevo modo de pensar que ha traído internet, la Iglesia debe trabajar de una forma más unida. La mesa redonda posterior ha profundizado en cómo comunicar a las nuevas generaciones el Evangelio desde las redes sociales -con Xiskya Valladares, conocida como “la monja tuitera”-; el mundo editorial -con Mª Ángeles López, de la Editorial San Pablo- y desde el cine -con la actriz española Asumpta Serna-.

“El mundo presencial y el digital son dos caras de la misma vida”, ha explicado Leticia Soberón, experta en inteligencia colaborativa, en la conferencia de apertura de la mañana de la 71 Semana Española de Misionología. La profesora ha explicado que internet ha creado formas diferentes de pensar y de procesar la información -“brainframe”, tal como lo ha nombrado-. Por ello, para dirigirse a un joven, cuyo cerebro está configurado en el modelo digital, no nos basta con lo que hacíamos en las generaciones anteriores. Por eso, Soberón ha defendido, basándose en McLuhan, que “la red es el mensaje; no se trata solo de un medio, sino que es un estado nuevo”. De esta forma, es normal que los niños se aburran en clase o en Misa, porque tienen un brainframe diferente. “No podemos estar instalados en nuestra vieja manera de hacer las cosas, porque no nos entienden”.

Ante esta nueva realidad, la Iglesia tiene buscar nuevas formas de proponer los contenidos de siempre, poniendo especial atención al medio. “Estamos trabajando para poner a disposición de la Iglesia una formación seria sobre estos temas, porque nos urge”. Soberón ha explicado que las instituciones de la Iglesia hay que cambiar la forma de trabajar, hacia una forma más sinodal y colaborativa. Para lograrlo, ha propuesto en primer lugar diagnosticar en cada institución los obstáculos que existen para lograr esta forma de trabajar. Ha destacado que el principal obstáculo es que se trabaja en departamentos estancos, sin comunicación interna. Otras veces, las limitaciones a la colaboración son de organigrama, o por falta de tecnología, o incluso por falta de amistad entre los empleados.

Una vez hecho el diagnóstico, se pueden utilizar plataformas de colaboración, como la que ella impulsa: “Colaboratorium”. Es una forma de pensar en conjunto a través del medio digital, que evita reuniones físicas y permite tomar decisiones tras escuchar a todos. “La Iglesia es una red, es una comunión de personas. Por ello, es necesario diseñar la colaboración, que va más allá de la buena voluntad”.

Comunicar la Misión desde las redes sociales, los libros y el cine

Una vez que Leticia Soberón ha presentado los nuevos desafíos que ha traído internet, tres mujeres expertas en comunicación han explicado cómo afrontarlos a la hora de comunicar el Evangelio desde las redes sociales, el mundo editorial y el cine. Desde el primer ámbito, Xiskya Valladares ha animado a las instituciones de la Iglesia a tomarse las redes sociales en serio, en clave de misión, y no como una pérdida de tiempo. “Nos estamos jugando que los jóvenes conozcan o no conozcan a Jesús”, ha explicado. Ante unas redes, en las que hay muchos mensajes interesados de diferentes colectivos, la Iglesia debe caminar unida para hacer llegar con profesionalidad el mensaje del Evangelio. “Si nos uniéramos, seríamos mucho más potentes que una multinacional”. Para llegar a tener una comunicación eficaz en redes sociales, Valladares ha instado a destinar recursos humanos y económicos, y a elaborar planes estratégicos serios, que tengan en cuenta los objetivos y los públicos a comunicar. “El mensaje de Jesús se merece este esfuerzo”.

Desde el mundo editorial, Mª Ángeles López, directora de la Editorial San Pablo, ha explicado que además de las dificultades que tiene el mundo eclesial actual, ellos se topan con los problemas del mundo editorial. Sin embargo, lejos del pesimismo, López ha animado a mirar en positivo los desafíos. “Esta sociedad tiene más necesidad que nunca de Evangelio”. Pero, según ha defendido, ya no se puede proponer como se hacía hace años, y por eso, ha propuesto varias direcciones de actuación. En primer lugar, Mª Ángeles López ha explicado que hay que escuchar las inquietudes de los lectores para poder darles respuesta, aunque ello conlleve salir de la zona de confort. En segundo lugar, ha animado a renovar los lenguajes. “No podemos eludir nuestra responsabilidad de encontrar nuestro código estético, ¿por qué hay que renunciar a la belleza?”. Ha animado a buscar nuevas formas de trasmitir el Evangelio, sirviéndonos de las imágenes actuales, siempre con cuidado de no desvirtuar el mensaje “¡Cuidado con descafeinar a Dios! Más que buscar nuevos lenguajes para transmitir la fe, tenemos que buscar auténtica fe para encontrar los nuevos lenguajes”. Por último, ha animado a no quedarse en la inercia del “siempre se hizo así” y a dejar de quejarse.

Por último, la actriz española Assumpta Serna ha contado cómo desde el cine se pueden transmitir muchos valores. “Yo me hice actriz para contar verdades”. Según ha explicado, hay muchos estudios sobre técnicas cinematográficas, pero son pocos los que se centren en cómo el actor puede comunicar. Entusiasmada con este campo, la actriz fundó una escuela de formación de actores, por la que han pasado más de 4.000 profesionales. Serna ha contado cómo su participación en la película “Red de Libertad”, donde dio vida a Helena Studler, le impactó mucho. “Me enseñó a ser mejor, y a no tener prejuicios sobre la Iglesia”. Especialmente, quedó admirada del director de la cinta, Pablo Moreno “un laico convencido, muy estudioso de la Iglesia, que ayuda a cambiar el punto de vista sobre la Iglesia con su buen hacer y liderazgo”. Asumpta Serna ha explicado que todo lo que ha aprendido como actriz, y como fundadora de su escuela de actores, lo está poniendo actualmente al servicio de la Iglesia, a través de un curso de verano en Ciudad Rodrigo, en el que está formando a seminaristas para que sepan comunicar bien, y con honestidad. “Estoy orgullosa de servir a este nuevo colectivo, que quiere comunicar el mensaje más verdadero que hay, el Amor”.

La 71 Semana de Misionología continúa

La 71 Semana Española de Misionología continúa esta tarde con una mesa redonda en la que se explicará la nueva forma de comunicar la belleza de la Misión en redes. Ana Muñoz, responsable de comunicación de Misiones Salesianas y Anna Fernández, responsable de la web y redes sociales de Obras Misionales Pontificias, explicarán cómo comunican la Misión a través de los medios de cada institución. Por su parte, Federico Quevedo, peri0dista de El Confidencial, dará claves de cómo comunicar desde un medio digital.

La Semana Española de Misionología emitirá en streaming todas las ponencias y mesas redonda, en su canal de Youtube. Además, informará en directo desde sus tres redes sociales -Facebook: @SemanaEspanolaMisionologia, Twitter: @SemMisionologia e Instagram @misionologiaburgos-, a través del hashtag #MisionologíaBurgos.

Ver programa completo

Fotos

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...