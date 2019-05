XIII Jornada Diocesana de Voluntariado en Toledo

Desde la Asociación Nuevos Horizontes se explicó cuál es su actividad, basada en la oración y en la entrega por los que se encuentran “en el infierno de su vida”.

MÁS DE 350 VOLUNTARIOS PARTICIPARON EN LA XIII JORNADA DIOCESANA DE VOLUNTARIADO DE CÁRITAS

El arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez, recordó a todos los voluntarios que “vosotros no sois la teoría de la fe cristiana sino la práctica. Nos interesa dar a Cristo, desde la comprensión, la escucha, la acogida, el acompañamiento, porque no solo tenemos que dar cosas, sino que ser voluntario de Cáritas significa mucho más”

Más de 350 voluntarios de la Archidiócesis de Toledo, acompañados de su arzobispo, don Braulio Rodríguez Plaza, participaron ayer en Mora (Toledo) en la XIII Jornada Diocesana de Voluntariado que contó con las ponencias de la Asociación Nuovi Orizzonti (Nuevos Horizontes), procedentes de Italia, en las que se puso de manifiesto como “Dios está en la historia de cada uno de nosotros y nos ha elegido para regalar al mundo, a los descartados, a los más pobres, su Amor”.

La Jornada que tras la oración de la mañana se inició en el Teatro Principal de Mora con el saludo de don Braulio, el director de Cáritas Diocesana de Toledo, Antonio Espíldora, y el alcalde de Mora, Emilio Bravo. Antonio Espíldora agradeció al Ayuntamiento de Mora la colaboración para que se pudiera realizar en su municipio este importante encuentro que cada año reúne a cientos de voluntarios. También dio las gracias a la Parroquia de Mora y a todos los voluntarios de la Cáritas Parroquial que en todo momento acompañaron y atendieron a los voluntarios de otras Cáritas.

El arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez, manifestó que Cáritas Diocesana de Toledo cuenta con 2.000 voluntarios que “son testimonio del Cuerpo de Cristo”. En la homilía de la Eucaristía de Acción de Gracias, con la que finalizó la Jornada, señaló que “tenemos que decir a la sociedad que hay cosas que no se puedan dar, que hay que vivirlas, y hay que vivir el amor de Cristo hacia fuera, hacia los demás”.

Don Braulio expresó a todos los presentes que “vosotros no sois la teoría de la fe cristiana sino la práctica. Nos interesa dar a Cristo, desde la comprensión, la escucha, la acogida, el acompañamiento, porque no solo tenemos que dar cosas, sino que ser voluntario de Cáritas significa mucho más”. En este sentido afirmó que “tenemos que sentir la mentalidad de Cristo, porque no podemos ser personas que solo sembremos, sino que tenemos que cosechar; no podemos dar solo palabras bonitas sino está nuestra entrega y nuestro corazón”.

El arzobispo de Toledo agradeció “de corazón” a todos los voluntarios “que llenáis de alegría nuestros pueblos con la alegría de saber que lo que hacemos es por Cristo y merece la pena”.

Ponentes

Para la XIII Jornada Diocesana de Toledo Cáritas invitó a la Asociación Nuovi Orizzonti (Nuevos Horizontes), procedentes de Italia, que fue fundada por Chiara Amirante en los años noventa. Alessandra Melidonis, que desde hace 15 años pertenece a Nuevos Horizontes, y Marisa Riboni, voluntaria, explicaron cómo nace esta Asociación que se basa en la oración y en la entrega por los que se encuentran “en el infierno de su vida”, y donde “mirar y escuchar al otro como si fuera la única persona en el mundo”. Un Asociación Pública de Fieles donde “la alegría es el camino específico de Nuevos Horizontes”.

En la primera parte dieron a conocer cómo surgió Nuevos Horizontes, cuáles eran las preocupaciones de Chiara Amirante, “para trabajar por los últimos, por los descartados de la sociedad, por los drogodependientes, las prostitutas, los que nadie quiere y se encuentran en el infierno”, y con los que poco a poco “van transformando sus corazones y empiezan a sentirse amados por Dios”.

Alessandra Melidonis comentó que “el amor es grande porque Dios es Amor”, destacando que “en nuestra sociedad hay gritos todos los días. Es mi grito, es tu grito. Es el grito de los jóvenes que van a la escuela; el de las personas que trabajan, que se han perdido en sí mismos, que no encuentran sentido en su vida. Es el grito de una sociedad que vive de la imagen y de la soledad”. Así señaló que “cada día vemos que esta sociedad nos hace solos y marginados y está llena de enfermos”, manifestando con emoción “que todos nosotros en Nuevos Horizontes somos un pueblo que resucitados, porque Dios ha venido, nos ha mirado y nos ha salvado”, porque “nuestra historia es la historia de Dios que es muy generoso”.

Homenaje

Después de las ponencias tuvo lugar el homenaje de Remedios García-Ochoa, voluntaria-fundadora de la Cáritas Parroquial de Mora, que ha dedicado toda su vida a “servir a los demás”. En sus palabras expresó “que Si Dios es amor, podemos decir que Cáritas es un instrumento privilegiado para comunicar ese amor de Dios a todas las personas. Cada uno ha llegado a Cáritas según se ha sentido llamado. Y a unos cuantos nos tocó el comienzo. Ahora no puedo trabajar físicamente, pero sabéis que os digo que estoy con vosotros en espíritu”.

Diplomas Escuela Acompañantes

Finalizó la mañana, antes de la Eucaristía, con la entrega de los diplomas a los 180 voluntarios que han realizado la I Escuela de Acompañantes del Proyecto Diakonía de Cáritas Diocesana de Toledo. En la entrega, junto a don Braulio, estuvo el vicario episcopal del Área de Caridad, don Felipe García Díaz-Guerra, el vicario episcopal de la Mancha, don Emilio Palomo, el delegado episcopal de Cáritas, don José María Cabrero y el director de Cáritas, Antonio Espíldora.

Asociación Nuevos Horizontes

La Asociación Nuovi Orizzonti (Nuevos Horizontes) comienza cuando Chiara Amirante, su fundadora, decide ir a la Estación de Termini (Roma) por la noche para encontrarse con muchos jóvenes en situaciones difíciles, y ayudarles a salir del mundo en el que vivían de droga y alcohol, convirtiendo sus casas en su “hogar”. La Asociación se dedica a ayudar a quien se encuentra en situaciones de grave dificultad.

Nuovi Orizzonti tiene como objetivo intervenir en todas las áreas de dificultades sociales mediante la implementación de acciones de solidaridad en apoyo de quienes se encuentran en serias dificultades, con especial atención a los muchos problemas que tienen los niños de la calle y el mundo juvenil.

Nuovi Orizzonti ( https://www.nuoviorizzonti.org ) también interviene en el campo de la educación para responder a una forma de angustia social más generalizada y estratificada, debido a una crisis de significado y valores. Propone caminos específicos innovadores y su propio programa de reconstrucción integral de la persona que une la dimensión psicológica a la humana y la espiritual.

Agradecimientos

Desde Cáritas Diocesana de Toledo se quiere dar las gracias tanto al Ayuntamiento de Mora, a la Parroquia de Mora, y a todas las personas de la localidad, así como voluntarios y trabajadores del Ayuntamiento, que colaboraron en la organización y en la celebración de la XIII Jornada Diocesana del Voluntariado de Mora. También a la Asociación Nuovi Orizzonti por su testimonio de amor por los demás, y a la Catedral Primada.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...