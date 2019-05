X Edición del Festival de Clipmetrajes de Manos Unidas

La entrega de premios de la X edición de la Final Nacional de la Categoría Escuelas del Festival de Clipmetrajes comenzó a las 11:30h de la mañana del sábado 11 de mayo en el Cine de la Prensa de Madrid. Cientos de estudiantes de Primaria, Secundaria y Bachillerato de toda España presentaron a concurso un total de 1.016 Clipmetrajes, de los cuales 189 son fruto del trabajo de alumnos de Primaria y 827 corresponden a los cursos superiores. Todos estos trabajos, juntos, conforman un manual de conducción con el que hacer reflexionar sobre el papel que cada persona tiene en el mantenimiento del rol y los estereotipos de género. “La edición del Festival de Clipmetrajes de este año se convocó con el objetivo de concienciar a los jóvenes sobre la igualdad entre hombres y mujeres, que no solo es un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un desarrollo humano integral y sostenible”, asegura Ángel Bustamante, coordinador del departamento de Educación de Manos Unidas que organiza el Festival de Clipmetrajes. Una final muy ajetreada Los motores de la gala han arrancado con Fernando Martín y José Luis Real, periodistas de Cadena 100, encargados de presentar, ante casi 400 personas procedentes de cerca de 20 colegios de toda España, la ruta de circulación con diversos puntos de salida, pero con un único destino: la igualdad. “Quiero mostrarte la cruda realidad, niña has nacido y más difícil lo tendrás…” es el comienzo del rap que se ha hecho con el Premio al Mejor Clipmetraje en la Categoría de Escuelas Primaria. “Hablamos del futuro… de la Humanidad” es el título del vídeo que presentaron los alumnos del CEIP Eugenia de Montijo (Madrid) y que pone sobre la mesa la problemática a la que se enfrentan muchas mujeres. El viaje continuó haciendo una parada especial en “#Ahogada”, el vídeo de un minuto de La Escola “Thau” de Sant Cugat (Barcelona) que ha sido galardonado con el Premio al Mejor Clipmetraje en la Categoría Escuelas Secundaria. Solo 60 segundos han bastado para trasladar al espectador la sensación de ahogo que pueden generar en las mujeres las actitudes, palabras y formas de actuar que, en diversos contextos, impiden el desarrollo integral de una persona. Todo un clásico en el Festival El trabajo de la Escola “Thau” de Sant Cugat, ha sido reconocido, por segundo año consecutivo, como mejor clipmetraje de Secundaria, aunque “el Jurado no lo ha tenido nada fácil, porque este año se han recibido trabajos de muy alta calidad”, asegura Bustamante. La temática de esta X edición del Festival de Clipmetrajes, se enmarca en la campaña “Creemos en la Igualdad y en la Dignidad de las Personas”, que está llevando a cabo Manos Unidas a lo largo de todo el año 2019. “Vista la calidad de los trabajos, creemos que hemos conseguido el objetivo que nos marcamos cuando planteamos la temática del Festival, porque los jóvenes se han implicado mucho y bien en mostrarnos su punto de vista sobre las distintas realidades a las que se enfrentan las mujeres en todo el mundo y, especialmente, las que habitan en los países en los que trabaja Manos Unidas”, explica el coordinador del departamento de Educación de la ONG. Los ganadores, tanto de Primaria como de Secundaria, disfrutarán de un campamento de cinco días en los que se llevarán a cabo talleres audiovisuales, dinámicas relacionadas con la cooperación para el desarrollo y otras actividades lúdicas, gracias a la colaboración del Santander. El resto de los galardonados recibirán grandes premios que aportan los diferentes colaboradores del Festival. Los asistentes a la gala de la X edición pudieron también reflexionar, a través del visionado de proyectos que Manos Unidas lleva a cabo en terreno, sobre aspectos relacionados con la igualdad salarial, la conciliación y el acceso a la educación, tres rutas de trabajo fundamentales para la promoción de la igualdad y la dignidad de las personas. La guionista y directora de televisión y cine, Patricia Ferreira, ha presidido el Jurado de la X edición del festival de vídeos de un minuto de Manos Unidas, que, además, ha estado compuesto, entre otros, por el director de cine Guillermo García López y por la periodista Yolanda Flores. Madrid, (11/05/2019) PALMARÉS X EDICIÓN DEL FESTIVAL DE CLIPMETRAJES PALMARÉS PRIMARIA 1- Mejor Clipmetraje: Hablamos del futuro…de la humanidad. CEIP Eugenia de Montijo (Madrid) 2- Segundo Mejor Clipmetraje: La cruda realidad. CEIP Montecanal (Zaragoza) 3- Tercer Mejor Clipmetraje: ¡Métetelo en la cabeza! CEIP Galicia (Las Palmas de Gran Canaria) PALMARÉS SECUNDARIA 1- Mejor Clipmetraje: #Ahogada. Escola Thau Sant Cugat (Sant Cugat del Vallés. Barcelona) 2- Segundo Mejor Clipmetraje: La próxima vez que me veas. Colegio El Divino Pastor (Málaga) 3- Tercer Mejor Clipmetraje: No prescindas de ti. IES de Cacheiras (Cacheiras – Teo. A Coruña) CLIPMETRAJES MÁS VOTADOS POR EL PÚBLICO PRIMARIA: 1- La igualdad, una forma de vida. Colegio Carmelitas Ourense (Ourense) SECUNDARIA: 2- La igualdad lo es todo. Jesuïtes El Clot (Barcelona) Consulta todos los premios y los colaboradores en este enlace.