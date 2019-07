Wellington de Queiroz Veira, primer obispo de Cristalândia (Brasil)

Elevación a diócesis de la prelatura territorial de Cristalândia (Brasil) y nombramiento del primer obispo

El Santo Padre ha elevado al grado de diócesis de la Prelatura Territorial de Cristalândia (Brasil) y ha nombrado primer obispo a monseñor Wellington de Queiroz Veira, hasta ahora obispo prelado. Contextualmente, ha cambiado los límites entre la nueva diócesis de Cristalândia y la diócesis de Miracema do Tocantins.

El obispo electo nació en 1968 en Tocantinópolis (Brasil), fue ordenado sacerdote en 1996 y obispo en 2017.

Datos estadísticos.- Tras los cambios de límites, los datos de la nueva diócesis de Cristalândia y de la diócesis de Miracema do Tocantins son los siguientes:

Diócesis de Cristalândia

Municipios civiles: Araguaçu-TO, Caseara-TO, Chapada de Areia-TO, Cristalândia-TO, Divinópolis-TO, Dorilândia-TO, Dueré-TO, Formoso do Araguaia-TO, Lagoa da Confusão-TO, Marianópolis-TO, Monte Santo do Tocantins-TO, Nova Roslândia-TO, Paraíso do Tocantins-TO, Pium-TO, Pugmil-TO, Sandolândia-TO, Bonópolis-GO, Mutunópolis-GO, Novo Planalto-GO, Porangatu-GO, São Miguel do Araguaia-GO.

Superficie: 62.691km2 Población 245.020 Católicos 138.750 Parroquias 17 Sacerdotes diocesanos: 19 Sacerdotes religiosos: 2 Diáconos permanentes: 0 Seminaristas: 10 Religiosos profesos: 2 Monjas 23

Diócesis de Miracema do Tocantins

Municipios civiles: Abreulândia-TO, Araguacema-TO, Barra do Ouro-TO, Barrolândia-TO, Bernardo Sayão-TO, Bom Jesus do Tocantis-TO, Brasilândia-TO, Campos Lindos-TO, Centenário-TO, Colmeia-TO, Colinas do Tocantis-TO, Couto Magalhães-TO, Dois Irmãos-TO, Fortaleza do Tabocão-TO, Goiatins-TO, Goianorte-TO, Guaraí-TO, Itacajá-TO, Itapiratins-TO, Itaporã-TO, Juarina-TO, Miracema do Tocantins-TO, Miranorte-TO, Pedro Afonso-TO, Pequizeiro-TO, Presidente Kennedy-TO, Recursolândia-TO, Rio dos Bois-TO, Santa Maria do Tocantins-TO, Tupirama-TO, Tupiratins-TO.

Superficie: 47.816km2 Población: 224.620 Católicos: 153.760 Parroquias: 22 Sacerdotes diocesanos: 19 Sacerdotes religiosos: 2 Diáconos permanentes: 10 Seminaristas: 7 Religiosos profesos: 4 Monjas 27

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...