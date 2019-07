Vuelven los andamios al retablo mayor de la catedral de Sevilla

La catedral de Sevilla sigue inmersa en las labores de restauración de su patrimonio. Ahora, cuando se han cumplido cinco años de la terminación de los trabajos de rehabilitación del retablo mayor, es necesario hacer una limpieza superficial de la zona inferior. Por ello, el próximo lunes comenzarán a andamiarse las dos tandas de la base del altar para que los técnicos puedan retirar el polvo acumulado en estos años.

Un mantenimiento que impedirá la degradación habitual en este tipo de elementos y que no afectará a la visita cultural. Los trabajos se llevarán a cabo durante el mes de julio y durarán un máximo de tres semanas. Según ha explicado la conservadora del Cabildo Catedral, Ana Isabel Gamero, «debe estar desalojado de andamios para la novena de la Virgen de los Reyes».

Así, se va a eliminar la suciedad mediante medios mecánicos y manuales, con aspiración y brochas suaves. Las labores las llevarán a cabo un grupo de restauradores titulados con la máxima seguridad. Se instalará una plataforma en la calle central y se cubrirá el retablo con seis metros de andamios (cuatro de superficie de trabajos). En cuanto a la Virgen de la Sede, titular del templo, quedará protegida y cubierta en su dosel.

Por otro lado, la Catedral ha empredido otras siete rehabilitaciones. Por un lado, se van a limpiar y consolidar los paramentos y bóvedas de las capillas de Scalas, Doncellas, San Francisco y la de los Evangelistas. En el trascoro, por otro lado, se ha iniciado la ampliación de una galería técnica para mejorar la instalación eléctrica de cara a las exposiciones que allí se celebran. También se está restaurando la capilla de la Virgen del Consuelo y avanzan los trabajos en la de la Virgen del Pilar.

Por otra parte, se ha colocado una vitrina en el tesoro donde se instalará el Tabernáculo de Valadier para que el visitante lo pueda contemplar en su totalidad. Es una de las piezas de primer nivel que conserva la Catedral, que acoge al Santísimo para su adoración el Jueves Santo. Esta pieza central del denominado Monumento se instala en la Capilla Real y junto a ella, las llaves del Sagrario. Fue costeada por el canónigo Juan Ignacio del Rosal, realizada en Roma en 1771 por Luis Valadier y la peana por Francisco Leclare en 1774.

En la sacristía mayor se ha colocado la nueva base del fanal para el busto relicario de Santa Rosalía, pieza clave de la orfebrería barroca sevillana realizado en plata cincelada y repujada por el orfebre italiano Lorenzo Castelli en 1688 y donado a la Catedral por el arzobispo Jaime de Palafox. Por último, está prevista la restauración de la vidriera de Carlos de Brujas «La Resurrección» a la espera del plácet de Cultura. Se trasladará a Paderborm (Alemania).

Todos estos trabajos han sido promovidos y financiados en su totalidad por el Cabildo Catedral.

Javier Macías

ABC/Sevilla

8 de julio de 2019

