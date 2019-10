«Volvemos a la Amazonía con esa imagen del Papa diciéndonos que avancemos hacia aguas más profundas»

La Sala Stampa se llenó al completo para recibir el Documento Final del Sínodo de la Amazonía. Tras escuchar el discurso final del Papa Francisco, comparecieron ante la prensa dos secretarios especiales: el dominico español David Martínez, obispo de Puerto Maldonado, y el cardenal Michael Czerny, subsecretario de la Sección de Migrantes y Refugiados del Vaticano. Monseñor Martínez recogió la frase de uno de los indígenas que estaba en el Sínodo: «Por desgracia la extracción del oro está mas cerca que la Palabra De Dios».Para el dominico en el Documento Final hay dos signos: la inculturación (que los pueblos indígenas asuman el protagonismo, amazonizar a los pueblos) y que el Papa empezó en Puerto Maldonado con los indígenas, los trajo a Roma y al comenzar el Sínodo fue en procesión empujando a los obispos hacia el Sínodo. «Nos vamos a la Amazonía con esa imagen del Papa diciendo: avancen hacia aguas más profundas, vayan más allá». Sus últimas palabras fueron claras: «Lo que se quiere reflejar en el documento es: ir más allá y que la entrega sea más.

La Tradición no es un museo

Por su parte, el cardenal Michael Czerny, destacó los cuatro temas del Documento Final: pastoral, ecológico, sinodal, social peor hizo caer en la cuenta a los periodistas del significado de la palabra «conversión». Destacó la conversión como el cambio del corazón y de hacer las cosas juntos: «Si queremos lidiar con estos temas tenemos que cambiar y el primer cambio es el cambio pastoral. La gente quiere escuchar palabras de esperanza pero las cosas están cambiando tan rápido que no siempre lo conseguimos. Por otra parte, destacó la conversión cultural, respetando que las personas son de formas diferentes y estas diferencias hay que abrazarlas. Si no lo hacemos el otro no podrá ser». El tercer aspecto del que habló fue el ecológico y el cuarto el sinodal.

Por último, el jesuita checo recordó las primeras palabras del Papa esta tarde indicando que la Tradición no es un museo, no es un lugar donde depositar las cenizas. «Nos centramos en nuestras tradiciones para encontrar un camino hacia el futuro. Creemos que tenemos un recurso sumamente importante: nuestra Tradición, nuestra fe».