Vivir Auténticamente, por Ana Medina

La música tiene el poder de hablar al alma del ser humano, y así lo hemos comprobado en los momentos más duros de esta pandemia, en los que canciones concretas han sido bálsamo para nuestro aislamiento y han conseguido mantenernos en equilibrio en la fina línea de la cordura.

Y aunque no me considero una de sus fans, hoy quiero hablar de Pau Donés, vocalista de Jarabe de Palo, que ha muerto estos días a causa del cáncer. Porque me ha sorprendido el poso de tristeza que la noticia ha dejado en tantos de nosotros, hayamos cantado más o menos sus canciones, y porque creo, sinceramente, que ha dejado mucho más que arte en estas calles que todos transitamos.

Puso banda sonora a nuestra juventud, a momentos vitales inolvidables, y hace solo unas semanas ponía el broche final cantando, desde su debilidad, a la amistad, al amor incondicional por los otros, a la alegría de vivir, que no hay nada más importante que hacer en esta vida. Desconozco sus ideas políticas y sus creencias, y poco me importan. Creo que Pau ha sabido vivir lo luminoso y lo oscuro de la vida siendo auténtico. Por eso, echaremos de menos «eso que tú nos das». En uno de sus éxitos, cantaba: «Uno nace y luego muere, y este cuento se ha “acabao”. Depende…». Pues sí que depende, Pau. Porque tú «ahora sí que empiezas de cero».