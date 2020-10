Vives: Los medios digitales no deben impedir el aspecto relacional en la formación de los seminaristas

«Necesitamos de los medios telemáticos, que son capaces de construir puentes, pero debemos defender también la vida comunitaria, la dimensión social. No hagamos [de los seminaristas] unos monstruos muy capaces para la vida telemática y muy incapaces para la vida relacional». Este es el llamamiento que ha hecho el presidente de la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios, Joan-Enric Vives Sicilia, en la inauguración en la tarde de este viernes, 16 de octubre, del 49 Encuentro de rectores y formadores de seminaristas mayores. Por primera vez, la cita tiene que celebrarse online por mor de la pandemia. El tema de las jornadas, que transcurren entre hoy y mañana, es «El seminarista en la era digital: la formación online y las relaciones interpersonales».

En su saludo a los participantes, el arzobispo-obispo de Urgell ha reconocido la importancia de la comunicación online y de las redes sociales («es muy importante y lo va a seguir siendo, esto ha venido para quedarse», ha dicho), pero ha subrayado también la necesidad de «gestionar» bien este aspecto, «como formadores de estos jóvenes, que viven estas tecnologías con gran pasión». La posible ausencia de una vida relacional, les ha dicho a los rectores y formadores congregados al otro lado de la pantalla, «estoy seguro de que también os preocupa a vosotros», sobre todo si esa presencia de un chico en el mundo digital acarrea una mengua de su vida social, deportiva o pastoral…

Vives ha recordado que ahora, tras la unión de las comisiones de Clero y Seminarios en la CEE, el trabajo es a ocho manos: las de los dos obispos responsables de la Comisión, él mismo y Jesús Vidal, auxiliar de Madrid y presidente de la subcomisión para los Seminarios, y las de los dos directores de secretariado, Sergio Requena (Seminarios) y Juan Carlos Mateos (Clero). Y ha insistido en que estos medios de comunicación online no deben «impedir el dialogo real y sincero entre personas y comunidades».

«El seminarista —ha indicado— ha de ser un buen receptor, pero también un buen comunicador con estos medios. (…) Nosotros queremos comunicar la Buena Noticia. Y no podemos comunicar verdaderamente si no nos involucramos personalmente en el mensaje que transmitimos. Los comunicadores cristianos, y más los sacerdotes y futuros sacerdotes, deben reivindicar la verdad».

Vidal: Es importante educar en esto a los seminaristas

La dificultad que se experimenta al hablar ante una máquina, un ordenador, en lugar de ante un auditorio de personas de carne y hueso, ha servido a Jesús Vidal para preguntarse «qué capacidad tiene el desarrollo digital de generar verdaderamente Iglesia».

El obispo auxiliar de Madrid ha contado a los presentes que cuando era rector de seminario llegó un chaval que tenía un canal con miles de seguidores en la red, y que en su primer día se grabó un vídeo y lo colgó contando cómo había sido la jornada; y lo mismo hizo el segundo… «Se comunicaba con sus seguidores así. Cuando nos enteramos le preguntamos si iba a hacerlo cada día, como si eso fuese un reality show, y le pedimos que reflexionara sobre el sentido de los medios de comunicación en su relación con los demás. A la semana vino a verme y me dijo que iba a cortar con todos sus medios porque se había dado cuenta de que nosotros teníamos mucho que enseñarle, no sobre los medios, sino sobre quién era él, y para ello debía dejar ese camino».

Las jornadas, a cuya inauguración ha asistido también el obispo auxiliar de Cartagena Sebastián Chico, cuentan con la participación como ponentes del rector del seminario mayor de Ávila, Gaspar Hernández Peludo; el catedrático de Ética de la Universidad Ramón Llull de Barcelona Francesc Torralba Roselló; y la codirectora del Máster de Relación de Ayuda y Counselling de la Universidad Católica de Valencia (UCV) Yolanda Ruiz Ordóñez.