Comienzan las visitas guiadas a la iglesia parroquial de Santa María Magdalena de Zaragoza

La iglesia parroquial de la Magdalena es uno de los principales templos mudéjares de Aragón y un lugar de referencia en la ciudad de Zaragoza.

Tras una cuidadosa programación, el Arzobispado ofrece a partir del primer fin de semana de mayo la posibilidad de realizar visitas guiadas a este templo católico. En estas visitas, se ofrece un recorrido comentado por el interior del templo y la torre-campanario, dando a conocer los hechos más relevantes de la historia de su construcción y su contexto histórico, así como las obras de arte que alberga.

Las visitas, de una duración aproximada de cincuenta minutos, están programadas para los martes (11.00 y 17.30 horas) y los sábados (11.00 horas) y se dirigen a todos los públicos. El aforo máximo es de veinte asistentes y se requiere inscripción previa. La realización está a cargo del equipo técnico del Alma Mater Museum.

El precio de la visita es de 5€ por persona. Tarifa reducida de 3€ con el Museum Pass y para grupos concertados de más de 12 personas, mayores de 65, menores de 18, titulares de carnet joven, titulares del carné de estudiante, carné Les amis de l’Institut Francais, minusválidos y familias numerosas.

La inscripción se realiza en el Alma Mater Museum a través del teléfono 976 399 488 o escribiendo a info@almamatermuseum.com.

Programa cultural

Además de las visitas guiadas, se ha confeccionado un programa cultural que incluye conciertos y conferencias. Los viernes 10 y 17 de mayo, a las 20.15 horas, intervendrán las corales Aljafería y Romareda, respectivamente. El lunes 3 de junio, a la misma hora, el arqueólogo Salvador Melguizo ofrecerá una conferencia sobre las excavaciones realizadas en el interior del templo durante la última fase de restauración.

El templo de la Magdalena sigue abierto al culto con su horario habitual, desarrollando su actividad específica y abierto a las necesidades de las personas del barrio y de la ciudad.

