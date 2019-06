Visita del cardenal Leandro Sandri a Chicago

Visita del cardenal Sandri a Chicago

EEUU: visita a Chicago del Cardenal Leonardo Sandri

El Purpurado argentino visita el Seminario de Mundelein que acoge a unos doscientos seminaristas y que también alberga la Universidad de Saint Mary of the Lake. También viaja al santuario de Nuestra Señora de Pompeya y se encuentra con los Padres Carmelitas

Ciudad del Vaticano, Vatican News, 18 de junio de 2019

La mañana del 17 de junio el cardenal Leonardo Sandri, prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, estuvo en el Seminario Mundelein, a unos cincuenta kilómetros del centro de Chicago. Se trata de una estructura que también alberga la Universidad de Saint Mary of the Lake, dos instituciones educativas que quiso fuertemente su Arzobispo de entonces, precisamente el Cardenal Mundelein. Ambas instituciones hoy acogen a unos doscientos seminaristas de diferentes diócesis de los Estados Unidos, entre los que se encuentran algunos estudiantes de las Iglesias Orientales, como la Siro-Malabar que tiene su sede en Chicago.

En los meses pasados, la estructura acogió al Padre Raniero Cantalamessa y todo el episcopado de los Estados Unidos para los Ejercicios Espirituales vividos como una propuesta de renovación espiritual y pastoral. El Purpurado visitó la Iglesia, la gran biblioteca y el Museo antes de regresar a la ciudad en que presidió la celebración eucarística en la Catedral del Santo Nombre de Jesús. Desde allí se trasladó a la zona de Little Italy, donde se detuvo en oración en el Santuario de Nuestra Señora de Pompeya, donde fue acogido por el Rector y por un sacerdote jesuita de origen italiano que ejerce su ministerio en las escuelas de la Diócesis de Joliet. Finalmente, por la tarde, el Cardenal se dirigió al Centro que gestionan los Padres Carmelitas, donde cenó junto con los sacerdotes y religiosos de la Eparquía siro-malabar reunidos durante algunos días en retiro espiritual.

No inventarse vías personales

Comenzando la oración después de la cena, el Cardenal Sandri recordó las intenciones que hizo fluir durante las Ave Marías del Rosario: la Iglesia Siro-Malabar en Kerala y en los países donde se difundió, el don de la comunión en su interior, la capacidad de vivir este don impidiendo toda forma de litigio y división que, además de herir el rostro de la Esposa de Cristo, causas escándalo a los demás fieles cristianos y no cristianos, tanto en la India como en el resto del mundo. La invitación a los obispos a ser padres auténticos, y a los sacerdotes y a las religiosas a no inventarse vías personales, que aunque estén bien inspiradas, no se viven en el interior y en beneficio de la comunidad eclesial, sino como una búsqueda de afirmación personal.

En diálogo con los presentes en el encuentro

Después de la breve meditación, el Prefecto se detuvo a responder algunas preguntas que los presentes formularon libremente, entre las cuales sobre las dimensiones de la formación espiritual, teológica, humana y afectiva de los candidatos al sacerdocio; la formación también necesaria de manera permanente por parte de los obispos; el proceso de selección de los obispos y las condiciones espirituales para responder a los cuestionarios para los procesos informativos o para presentar un nombre que pueda ser considerado para el episcopado; la manera de confrontar las diferentes posiciones dentro de la Iglesia sin convertirse en líderes de las protestas llevadas a cabo en los caminos del mundo como una búsqueda de sí mismo más que del bien de la Iglesia, de la belleza y riqueza de la liturgia oriental, en especial siro-malabar y de las relaciones con la Iglesia latina y siro-malankar en la India.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...