Comienzan los actos con ocasión de la Visita de la imagen de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz y La Laguna

A las puertas de comenzar octubre, la diócesis se dispone a celebrar una cita muy esperada junto a la imagen de la Virgen María de La Candelaria. Se trata de la “visita” que la Patrona de Canarias realizará a Santa Cruz y a La Laguna, del 12 al 27 de octubre.

Esta acción, eminentemente pastoral, se celebra con ocasión del bicentenario de la creación de la Diócesis Nivariense y lleva por lema: “María, nuestra misionera ayer y hoy”. Asimismo, la “visita” se desarrollará en el marco de la Misión Diocesana, ya que la Virgen María es modelo de misionera, “tanto en los comienzos de la fe cristiana en Tenerife, como también hoy día”, según ha expresado el obispo, Bernardo Álvarez.

El 12 de octubre, la imagen será trasladada hasta Santa Cruz de Tenerife. La Patrona permanecerá la primera semana en la parroquia matriz de la Concepción de la capital tinerfeña. El sábado 20, la Virgen de Candelaria será trasladada hasta la Catedral de La Laguna y, desde allí, retornará a la Basílica de Candelaria, el 27 de octubre.

Pero desde este próximo 1 de octubre, se sucederán los primeros actos con motivo de esta “visita” mariana. Concretamente, este primero de mes, a las 19:30 h., en el Real Casino de Tenerife (Plaza de la Candelaria), el doctor en Historia del Arte, Gerardo Fuentes impartirá la charla “Aproximándonos al rostro de María”.

Un día más tarde, el mismo enclave acogerá una nueva charla-coloquio a las 19:30 h. En esta ocasión, el vicario episcopal de La Laguna, Juan Antonio Guedes llevará a cabo la ponencia titulada: “Achmayex, guayaxerach, achorón, Achamán: encarnación, servicio, anuncio”.

Ya, el miércoles 3 de octubre, a las 20:00 h., la parroquia de San Francisco será el marco para llevar a cabo un concierto – recital poético titulado “María en la música y la poesía”. En él intervendrá la Coral Polifónica del Círculo de Amistad XII de enero.

Una nueva charla-coloquio tendrá lugar el jueves 4 de octubre. Ese día a las 19:30 h., el catedrático de Historia de América de la Universidad de La Laguna, Manuel Hernández disertará sobre “Rogativas y traslados insulares en el siglo XVIII”. Será en la Casa de la Juventud de La Laguna. (Calle Nava y Grimón, 10).

Por otro lado, el viernes 5 de octubre, a las 20:15 h., se celebrará una vigilia misionera en la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción, en Santa Cruz de Tenerife, organizada por la delegación de Misiones.

