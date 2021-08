Virgen del Coro acoge el proyecto ‘Centro abierto’ de Cáritas Vicaría II

Desde el 9 al 27 de agosto, se desarrolla el proyecto ‘Centro abierto‘ organizado por Cáritas Vicaría II. Está dirigido a chicos y chicas de 12 a 18 años, con el objetivo de ofrecer a los adolescentes un espacio donde puedan encontrar ocio estructurado, y permitir a las familias que puedan conciliar. Se realizará en los salones parroquiales de Virgen del Coro, en Madrid. Se desarrollará en horario de 10:00 a 14:00 horas con un amplio programa de actividades.

Hemos podido hablar con Blanca García, responsable del Centro. Ha afirmado que «dado que hoy en día la mayoría de los jóvenes se pasan el día con el móvil o sin tener planes que hacer, lo que queremos es darle otra alternativa mediante actividades y un ocio más saludable». Ha añadido que «intentamos que se comuniquen más cara a cara entre ellos y no estén todo el rato con dispositivos electrónicos. Buscamos que se relacionen con más gente, porque al final solo se centran en sus amigos o en planes muy monótonos que no les ayudan».

Alternativas de ocio

«Les damos alternativas como salidas culturales, a la piscina, actividades lúdicas, talleres, juegos, manualidades, etc. Es como un espacio que tienen para ser ellos y sentirse bien, porque muchas veces en casa no tienen ese espacio para hablar o para estar a gusto y entre ellos son muy parecidos y se sienten identificados. También es muy importante que no se sienten juzgados ni por sus compañeros ni por los monitores.