Viño e Algo +: hostelería de Lugo por los 350 años de la Ofrenda del Reino de Galicia

VIÑO E ALGO +

Diez establecimientos de hostelería de Lugo se unen a la celebración de los 350 años de la Ofrenda del Reino de Galicia

“VIÑO E ALGO +” es una iniciativa conjunta de la diócesis de Lugo y un grupo de destacados hosteleros lucenses para celebrar los 350 años de la Ofrenda del Reino de Galicia.

Desde el 25 al 30 de junio diez restauradores ofrecerán en su carta, un vino de denominación de origen Ribeira Sacra y una tapa o especialidad de la casa. Los consumidores recibirán una tarjeta con datos históricos/curiosidades referentes a este acontecimiento y a la catedral.

Desde la Diócesis, a través de la Asociación de Hosteleros de Lugo (APEHL), se invitó a participar a todos los que quisieran unirse a este proyecto para promocionar y dar a conocer la singularidad de nuestra catedral, así como toda su riqueza e importancia tanto religiosa como artística y cultural.

El Centro Eucarístico Lucense, el cabildo de la catedral y la diócesis de Lugo agradecen la participación en estos actos.

Así mismo, desean destacar que la aparición del cristianismo supuso un empuje extraordinario para la propagación y el desarrollo del cultivo de los viñedos de la Ribeira Sacra. Con la elección de los vinos de esta denominación se unen también a la propuesta de candidatura para que la Ribeira Sacra sea declarada Patrimonio de la Humanidad, como lo es desde 2015 nuestra catedral.

La necesidad del vino para la consagración y la celebración de la Santa Misa, hizo que las primeras comunidades cristianas y los primeros Padres de la Iglesia fomentaran su producción. De este modo, el pan y el vino para el cristianismo no son unos meros productos. El “tomad y comed” y “tomad y bebed” de Jesucristo en la Última Cena los convierte en algo más que símbolos, de hecho, son mediación para la Presencia Real en la Eucaristía.

Directora: María José Campo

Obispado. Pl. de Santa María, 1. 27080. Lugo.

prensa@diocesisdelugo.org

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...