VIII Feria de Dulces de las Monjas en la Jornada Pro Orantibus

El próximo 16 de junio, solemnidad de la Santísima Trinidad, se celebrará la Jornada Pro Orantibus. Es un día en que la Iglesia da gracias a Dios por los monjes y monjas, que se consagran enteramente a Dios y al servicio de la sociedad en los monasterios y claustros. Adelantándose varias semanas a la Pro Orantibus, ayer, 20 de mayo, tuvo lugar la inauguración de la VIII Feria de Dulces de las Monjas, con la que se pretende visualizar la labor calladas de la vida monástica. Para ello la ciudad de la cerámica se vistió sus mejores galas para acoger al Cardenal Amigo Vallejo, Arzobispo emérito de Sevilla.

Fray Carlos Amigo Vallejo, OFM

Carlos Amigo Vallejo (Medina de Rioseco, Valladolid) es licenciado en Filosofía, Psicología y Teología y autor de numerosas publicaciones. Arzobispo de Tánger desde 1973 a 1982, san Juan Pablo II lo nombró ese año arzobispo de Sevilla. Es cardenal desde 2003 y como tal fue elector en los cónclaves que eligieron a Benedicto XVI y Francisco. A sus 84 años el Cardenal mostró una vitalidad extraordinaria.

El acto comenzó con una canción interpretada por un grupo de alumnas del colegio Compañía de María: Oh, Pastor que con tus silbos amorosos. Tras las respectivas presentaciones: primero de la Feria, por parte de su promotor el sacerdote diocesano, don David Rodríguez Luna; y después de la persona del Sr. Cardenal, por parte de Fray Carlos Bermejo franciscano de Arenas de San Pedro (Ávila), monseñor Carlos Amigo tomó la palabra:

«Esta Feria está llena de vida, están tan presentas (las monjas y monjes)… pero también, una de estas cajas de dulces, es como una carta, donde os lleváis vosotros la dirección… monasterio de… y el pueblo de donde está o la ciudad de ese monasterio, es como una carta, que quiere respuesta, que te fijes bien en la dirección… y cuando puedas, vayas a visitar a esas monjas que todavía no has visto con los ojos, y para darles las gracias por esta carta que me enviasteis un día… y que, de alguna manera, me ha enseñado a ser mejor. Enhorabuena por esta iniciativa… pero, sobre todo por el cariño que representa a esas personas que no vemos, pero que queremos».

De nuevo el coro del Colegio interpretó una canción dedicada a la Virgen María, en el mes de mayo (Mira que soy todo tuyo).

Tras un breve saluda del Sr. Alcalde, el Sr. Cardenal bendijo los productos, que van a ser vendidos, e impartió la bendición a todos los asistentes que llenaban el patio de la galería.

Al acto acudieron numerosos sacerdotes junto al Sr, Vicario Episcopal, monseñor Felipe García y el Sr. Arcipreste, Don Damián Ramírez.

Por parte del Ayuntamiento junto al Sr. Alcalde, Don Jaime Ramos; el concejal de Promoción Económica y Empleo, Economía y Hacienda, Ferias y Mercados, Don Arturo Castillo, y la concejal de Servicios Generales, Limpieza Viaria y Mantenimiento Urbano y Accesibilidad, Doña María Lucía Pérez Sedeño.

La organización agradece un año más la generosidad y altruismo de Manolo Cerdán y Sara Tornero, cediendo su casa para acoger la Feria.

Tras este acto, el Cardenal Carlos Amigo Vallejo, OFM se acercó hasta el Colegio Compañía de María donde impartió una conferencia titulada De Francisco al Papa Francisco, que fue tan del agrado de todos los que acudieron a escucharle. Partiendo del cónclave en el que fue elegido el Papa Francisco y, precisamente del momento en que desveló el nombre con el que deseaba llamarse, el cardenal Amigo hizo una síntesis sobre los últimos grandes Papas, desde Pío XII al actual pontífice, teniendo siempre de fondo la santidad y ejemplo del santo de Asís.

VIII edición

Del 20 al 26 de mayo de 2019. En la galería de arte «Cerdán», c/ Puente Nuevo, 6 (Plaza de los Tinajones). Talavera de la Reina.

Por octavo año consecutivo, promovida por la parroquia Jesucristo Redentor, que atiende las barriadas Paredón de los Frailes, San Antonio y Santa María, en la ciudad de Talavera.

Muestra de productos monásticos, de ámbito nacional, única y pionera en toda Castilla-La Mancha con estas características.

Participan 17 comunidades de la diócesis de Toledo, además de otras 46 de 22 diócesis españolas. En total, 63 monasterios. Entre las novedades, este año, con participación de monasterios de Zamora y Córdoba. Participan casi la totalidad de las clausuras de nuestra diócesis de Toledo que ofrecen productos artesanos. Este año se han incorporado las madres Concepcionistas de Torrijos.

De carácter benéfico, para ayuda a los monasterios participantes, y para las necesidades de la Parroquia Jesucristo Redentor.

Se ofrecen más de 150 variedades de dulces y otros productos artesanos de los monasterios, entre ellos leche, queso, miel, vinos y licores, empanadas, hornazo salmantino, rosarios, jabón casero, imaginería religiosa…

Foto: Inauguración Feria / Ayto de Talavera, foto de Ser Talvera