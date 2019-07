El VIII Centenario de la Catedral de Burgos estrena sintonía oficial y escultura corporativa creadas por los artistas burgaleses Diego Galaz y Óscar Martín

La Fundación entregará un centenar de estatuillas en dos actos en los días en torno a la celebración de los 798 años del templo

La Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021 ha presentado esta mañana la sintonía que identificará la efeméride y la escultura corporativa que servirá de galardón. Dos artistas burgaleses han sido los encargados de realizar las obras: el músico Diego Galaz y el escultor Óscar Martín de Burgos.

Estas creaciones artísticas se incluyen dentro de las iniciativas para conmemorar los 800 años que la Catedral de Burgos cumplirá en el año 2021. La composición musical acompañará todos los actos que organice la Fundación a partir de ahora. Por su parte, las estatuillas servirán para reconocer la labor de alrededor de un centenar de personas, que se han destacado por su ayuda y compromiso con este proyecto cultural. Las recibirán en dos actos que tendrán lugar el sábado 20 y el lunes 22.

Del ocho al infinito

La obra de Óscar Martín de Burgos, ‘Catedral infinita’, es una escultura realizada en latón, fundida en microfusión a la cera perdida. La pieza está inspirada en una de las cúpulas caladas de la Catedral de Burgos, elementos que distinguen a la Seo. La cúpula que ha elegido consta de 8 plementos perforados. Ha transformado dos de ellos para incluir el número 8, resaltando el VIII Centenario. Además, ha girado el número 80 grados para transformarlo en el símbolo del infinito, símbolo que aporta longevidad, continuidad y movimiento continuo en equilibrio entre los opuestos.

“El padre Agustín Lázaro me explicó, durante una visita guiada a la Catedral, muchos de sus símbolos; destacando la gran relación entre el sol y la Seo de Burgos. Esta escultura también nos recuerda el astro-corazón de nuestros Sistema Solar. La Catedral de Burgos, desde su construcción, se consolidó como el motor emocional, artístico y espiritual de la ciudad de Burgos”, ha resaltado el escultor.

Óscar Martín de Burgos estudió Escultura y Diseño Ambiental en el Centro de Estudios y Enseñanza Superior de Arte y Diseño de Alicante. Ganador de varios premios y becas, ha expuesto en Nueva Delhi (India), Corea del Sur, Taipei (Taiwán), Dakar (Senegal), Bruselas (Bélgica), Lisboa (Portugal), Vittel, Luneville y Contrexeville (Francia) y en España: Madrid, Bilbao, Alicante, Sevilla, Valencia, Palma de Mallorca, La Coruña, Burgos, Valladolid…

Una sintonía oficial digna de todo un VIII Centenario

Por su parte, la obra compuesta por Diego Galaz tiene como motivo central la Rueda de Burgos, ritmo tradicional en 10/8 que es parte inseparable del legado cultural y popular de nuestra provincia y de su capital, y el uso de este motivo rítmico ha dotado a la composición de originalidad y contexto geográfico. Los sonidos épicos y de majestuosidad musical describen la inmensidad y grandeza del templo burgalés, resaltando los aspectos más históricos pero a la vez remarcando la contemporaneidad y futuro de la Catedral.

Ha sido realizada con instrumentos como el violín, la zanfona (presente en parte de la iconografía de la seo), los panderos cuadrados, latas de pimentón, cítaras, mandolas, chelos, contrabajos, dulzainas, coros y muchos más elementos directamente relacionados con la historia musical de Castilla y León. Producida, grabada, mezclada y masterizada por el artista burgalés en los estudios “Dos Tres Cuá” de Atapuerca, la obra intentará realzar aún más si cabe la grandeza de un acontecimiento tan relevante como el VIII Centenario.

Guía musical, según Diego Galaz

“La melodía comienza escuchando las campanas de la catedral, un coro catedralicio y sonido ambiente, evocando imágenes de exteriores de la seo. Las dos primeras melodías principales que siguen a esta introducción son una especie de vuelo a través del exterior de la catedral, sobre el cimborrio, entre sus torres, observando la grandeza y majestuosidad de la Catedral. El rimo de la rueda burgalesa imprime fuerza y grandiosidad a esta parte de la obra. Hay un cambio en el que podemos escuchar las dulzainas y las cajas evocando un día de fiesta tradicional en las afueras de la catedral, y dotando a la melodía del momento más popular y tradicional. Inmediatamente después, viajamos al interior. He usado la zanfona, instrumento que aparece en la iconografía de algún pórtico de la seo. Esta parte me evoca imágenes por sus capillas, por sus naves… El final es otro momento épico en el que la mezcla de imágenes de exterior e interior del templo me han inspirado el volver a las melodías principales y más potentes. En definitiva, la obra es un viaje por y a través de la seo burgalesa”.

Diego Galaz (Burgos, 1976) comenzó sus estudios de música clásica a los seis años y tuvo como maestro al compositor Alejandro Yagüe. Es director y creador del Festival de Instrumentos e Intérpretes Insólitos, de Burgos, único de este género en España, además de haber sido coordinador del ciclo de ‘Músicas en evolución’, en el Museo de la Evolución Humana de Burgos y del festival Atapercu, en la localidad de Atapuerca. También es el responsable de la producción musical de los tres álbumes de estudio de la banda La Maravillosa Orquesta del Alcohol y ha compartido giras y grabaciones con multitud de artistas de la talla de Jorge Drexler, Carlos Núñez, Joaquín Sabina, Raimundo Amador…

Foto con los artistas (a la izqda., Diego Galaz (músico), y a la dcha., Óscar Martín de Burgos (escultor); en el centro, Fidel Herráez Vegas, presidente de la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021)

