Videomensaje del Papa: «No hay inútiles en Fe y Alegría, todo se incluye»

El Santo Padre recibió en el Vaticano a la Junta Directiva de la Federación Internacional de Fe y Alegría. En este video compartimos una síntesis de su mensaje: «No hay inútiles en Fe y Alegría, todo es incluido, todo se incluye. Es un poco la mística de incluir para que haya más».

Ciudad del Vaticano, Vatican News, 18 de junio de 2019

El 17 de junio de 2019, el Santo Padre recibió a la Junta Directiva de la Federación Internacional de Fe y Alegría: un Movimiento de Educación Popular Integral y Promoción Social que promueve el desarrollo de hombres y mujeres trabajando especialmente en los ámbitos más marginados, asumiendo que la educación debe transformar la realidad y el crecimiento de las personas en humanidad

En este vídeo registrado por la Federación de Fe y Alegría, compartimos una síntesis del mensaje que les dirigió el Papa:

«El protagonismo no lo tienen los organizadores. El protagonismo en Fe y Alegría no lo tiene el encargado de cada sitio y de cada lugar. ¡El protagonismo lo tienen todos ustedes! Y como la mayoría son los jóvenes y las jóvenes… el protagonismo en Fe y Alegría lo tienen los jóvenes y las jóvenes. ¡Está en vuestras manos! El protagonismo del futuro, no sólo de Fe y Alegría, sino de la humanidad lo tienen ustedes.

O lo llevan ustedes adelante o se acabó el futuro. Ustedes son el futuro pero también son el presente y tienen que tomar hoy día las cosas y llevarlas adelante con esa ilusión, con esa juventud, con esa capacidad de incluir.

La cultura de hoy día es más bien exclusiva: para conservar cierto orden se excluyen las cosas que crean desorden. Se excluyen tantos chicos por eso no hay educación, se excluyen los ancianos porque molestan, no poducen… se excluyen los enfermos. Todo aquello que no sirve a un desarrollo de tipo económico, financiero y tecnológico, hoy día se excluye.

Fe y Alegría es la propuesta contraria: acá se incluye todo. ¿Al inútil? También al inútil. A todos. ¿Quién es el inútil? ¿Se ofrece alguno de ustedes? ¡Que lo diga!

No hay inútiles en Fe y Alegría, todo es incluido, todo se incluye. Es un poco la mística de incluir para que haya más».

