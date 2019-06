Videomensaje del Papa Francisco a todos los participantes de la iJornada2019

Mensaje del Papa Francisco a todos los participantes de la iJornada2019

Quiero darles un saludo a ustedes que están reunidos en la Jornadas Misioneras Digitales: ¡vayan adelante!

El problema que nosotros tenemos hoy, no es tanto lo que uno dice o lo que no dice, sino el cómo. Podemos decir cosas dentro de un laboratorio, totalmente asépticas que no sirven para nada. Podemos decir cosas a la distancia, son declaraciones que tampoco pueden servir mucho, por ahí te inspiran en algo. Lo importante es decir las cosas con “projimidad”, con cercanía. Y cuando uno es capaz de decir las cosas con cercanía y con “projimidad” expresa la ternura: la ternura de una caricia, la ternura de una mirada serena, sencilla.

La ternura de una palabra de ánimo, la ternura de un acompañar al que se queda rezagado. La ternura del que está sufriendo los efectos de esta civilización del descarte. ¡No le tengan miedo a la ternura! La ternura dignifica, la ternura es el lenguaje de Dios. El Padre se presenta al pueblo de Israel diciendo cómo lo trata: Yo me comporté con él – dice Dios – como un Padre que lleva su niño en los brazos. Se presenta con una imagen de ternura.

¡No teman a la ternura, vayan adelante! Comprométanse con el corazón, entonces sí van a «decir» cosas de verdad, pero no cosas asépticas, no cosas declaratorias, no cosas de compromiso, sino cosas que construyan el futuro. No se olviden de rezar por mí, yo los bendigo, y que la Virgen los cuide».

