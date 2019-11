Videomensaje del Papa a los jóvenes tailandeses

El Papa Francisco ha querido enviar un mensaje previo a los jóvenes que van a recibirle en Tailandia para animarles a que «no se queden quitos en la vida». El Santo padre les ha animado a caminar y a esforzarse para «Nunca permanecer caído, levántate enseguida, que otro te ayude a levantar, primera cosa. Segunda cosa, no pases la vida sentado en el diván, haz la vida, fabrica la vida, haz, anda adelante».

*Mensaje íntegro:

Queridos jóvenes:

Sé que esta noche ustedes están haciendo una vigilia de oración, están rezando. Y sé que otros están caminando, viniendo para aquí. ¡Lindas las dos cosas: rezar y caminar!

En la vida hay que hacer estas dos cosas: tener el corazón abierto a Dios, porque de Él recibimos la fuerza; y caminar, porque no se puede estar quieto en la vida. ¡Un joven no se puede jubilar a los 20 años, tiene que estar caminando! Siempre más allá, siempre subiendo.

Alguno de ustedes me puede decir: “Sí, padre, pero a veces yo soy débil y caigo”. ¡No importa! Hay una canción alpina que dice: “En el arte de ascender, lo que importa no es no caer, sino no permanecer caído”.

Te aconsejo estas dos cosas: Nunca permanezcas caído, levántate enseguida, que otro te ayude a levantar, primera cosa. Segunda cosa, no pases la vida sentado en el diván, haz la vida, fabrica la vida, haz, anda adelante. Sube siempre adelante en el camino. Comprométete. Y vas a tener una felicidad impresionante, te lo aseguro yo.

Que Dios te bendiga. Rezo por ti, hazlo por mí.