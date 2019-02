El Papa al World Government Summit: trabajar teniendo en cuenta las personas no los capitales

Vídeo mensaje del Papa Francisco a la Cumbre Mundial de Gobiernos (World Government Summit) en programa del 10 al 12 de febrero en Abu Dabi

María Cecilia Mutual – Ciudad del Vaticano, Vatican News, 10 de febrero de 2019

“Espero que en sus actividades comiencen por los rostros de las personas, que escuchen el grito de los pueblos, el grito de los pobres, que reflexionen sobre las cuestiones de los niños”: son las palabras del Papa Francisco en el video mensaje que ha querido hacer llegar a la Cumbre Mundial de Gobiernos (World Government Summit) que tiene lugar en Dubai, Emiratos Árabes, desde hoy 10 y hasta el 12 de febrero. Se trata del foro más grande del mundo que reúne a representantes de gobiernos, organizaciones internacionales y académicos para debatir sobre nuevas prácticas gubernamentales e innovaciones en el desarrollo de los servicios del sector público.

En el video mensaje Francisco recuerda su reciente Viaje Apostólico a los Emiratos Árabes Unidos y “la cálida bienvenida” recibida, destacando de haber conocido “un país moderno que mira hacia el futuro sin olvidar sus raíces” y donde se busca transformar en hechos “concretos” las palabras “tolerancia, fraternidad, respeto mutuo, libertad”.

“Espero que la pregunta en la que se basan las reflexiones no sea tanto: ¿cuáles son las mejores oportunidades que hay que aprovechar? sino ¿qué tipo de mundo queremos construir juntos?” dice a continuación el Papa a los participantes de la Cumbre Mundial de Gobiernos en Abu Dabi, precisando que éste “es un interrogativo que nos lleva a trabajar teniendo en cuenta a las personas y a los pueblos en lugar de los capitales y los intereses económicos”.

A continuación, el texto completo del video mensaje del Santo Padre:

“Queridos amigos, ¡Al Salamò Alaikum! ¡La paz esté con ustedes!

¡Deseo saludarlos y desearles un buen trabajo! Llevo en mi corazón la visita que acabo de hacer a los Emiratos Árabes Unidos y la cálida bienvenida que he recibido. He conocido un país moderno que mira hacia el futuro sin olvidar sus raíces; un país donde se busca transformar en hechos e iniciativas concretas las palabras: tolerancia, fraternidad, respeto mutuo, libertad. He visto que incluso en el desierto las flores brotan y crecen y he vuelto a casa con la esperanza de que muchos desiertos del mundo puedan florecer. Creo que es posible, pero sólo si crecemos juntos, uno al lado del otro, con apertura y respeto, dispuestos a asumir los problemas de todos que, en la aldea global, son los problemas de cada uno.

Pienso en ustedes y en su compromiso de estos días, en los cuales enfrentan temas fundamentales como los retos de la política, el desarrollo económico, la protección del medio ambiente y el uso de las tecnologías. Espero que la pregunta en la que se basan las reflexiones no sea tanto: ¿cuáles son las mejores oportunidades que hay que aprovechar?, sino ¿qué tipo de mundo queremos construir juntos? Es un interrogativo que nos lleva a trabajar teniendo en cuenta a las personas y a los pueblos en lugar de los capitales y los intereses económicos. Es una cuestión que no mira a lo inmediato, a lo inmediato de mañana o de hoy, sino al futuro; mira a la responsabilidad que tenemos: transmitir este mundo nuestro a los que vendrán después de nosotros, protegiéndolo de la degradación tanto ambiental como de otros tipos de degradación e antes todavía de la degradación moral.

En realidad, no podemos hablar de desarrollo sostenible sin solidaridad. Incluso podríamos decir que el bien si no es común no es verdaderamente bien. Quizás nunca como ahora el pensar y el actuar requieren un diálogo verdadero con el otro, porque sin el otro no hay futuro para mí, para cada uno de nosotros. Por lo tanto, espero que en sus actividades comiencen por los rostros de las personas, que escuchen el grito de los pueblos, el grito de los pobres, que reflexionen sobre las cuestiones de los niños.

Y con estos pensamientos les doy las gracias y le deseo un trabajo fructífero al servicio del bien común y pido al Señor que bendiga vuestro compromiso por un mundo más justo y más próspero para todos. ¡Gracias!”

