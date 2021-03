Víctor Chacón: «La fe existe para desarrollarnos en plenitud»

«Me considero un misionero redentorista muy afortunado: la fe existe para desarrollarnos en plenitud». Así lo aseguró Víctor Chacón CSsR, en la presentación de su libro Una forma de vida. Claves para el anuncio del Evangelio a los jóvenes, obra que inaugura la colección de Pastoral juvenil en la editorial Perpetuo Socorro de Madrid, y en la que participaron de forma telemática más de un centenar de personas.

En el acto, que tuvo lugar el pasado lunes por la tarde, le acompañaron Damián Mª Montes, delegado de Pastoral Juvenil Vocacional Redentorista (PJVR) y el moderador del acto; Vicente Esplugues, misionero de Verbum Dei junto con Francisco Javier Caballero, director de la Editorial Perpetuo Socorro y Superior Provincial de los Misioneros Redentoristas.

En su intervención, Víctor Chacón destacó que el libro lo escribió el año pasado los meses después del confinamiento «para responder al radicalismo en las redes sociales en cuestiones relacionadas con la fe que surgieron con la llegada de la covid-19». En palabras del autor, «las ideas radicales de la fe se compran fácilmente, así que me vi obligado a escribir esta obra que presenta un Dios amable, que es capaz de ser amado, que destierra miedos y prejuicios e imágenes deformadas del Dios de Jesucristo, que hay muchas en torno a la fe y la religión hoy en día».

Por último, Chacón añadió: «Mi libro persigue entusiasmar y contagiar esperanza creyente a los agentes pastorales (catequistas, religiosos, sacerdotes y laicos) para que ellos puedan, a su vez, entusiasmar a los jóvenes u otros fieles. Puede ayudar tanto a la formación y reflexión de catequistas o agentes pastorales, como a la profundización de cualquier fiel que desee hacerlo».

Por su parte, Francisco Javier Caballero, director de la Editorial Perpetuo Socorro y Superior Provincial, subrayó varios ítems de la nueva obra de Chacón: «Cuidar el acompañamiento personal, al no haber proceso sin acompañamiento personal con el joven». En palabras de Caballero, «necesitamos profesionalizarnos en ser pedagogos para que los jóvenes digan que hay misioneros redentoristas que nos acercan a Dios». Además, según el director de la editorial, «en la obra se fomenta la individualidad y el respeto, esto es, la persona merece tanto respeto que hay que acogerla donde está con su verdadera riqueza». Por otro lado, destaca «serias propuestas de formación y crecimiento en la fe, se ofrece una acogida total y sin prejuicio alguno de la vida de estos jóvenes y sus circunstancias; Dios es amor y es cercano y compasivo, como aparece reflejado en la Sagrada Escritura, y se alimenta la fe con dinámica y hábito de oración».

Por otro lado, Damián Mª Montes, delegado de Pastoral Juvenil Vocacional Redentorista (PJVR) en España y moderador del acto destacó que «los jóvenes privilegiados en el anuncio del Evangelio y, por esta razón, el equipo de PJVR se subdivide en tres áreas de trabajo coordinadas por jóvenes laicos y supervisadas: ‘Huellas’, se centra en la ideación y preparación de encuentros y eventos que provoquen una verdadera experiencia de fe en los jóvenes; ‘Foro Joven’, que desarrolla tareas de logística, oficina, archivo y presencia en redes sociales, y ‘Alma Misionera’, que se encarga de la elaboración de contenidos sugerentes que los redentoristas pueden ofrecer a jóvenes, a la Iglesia y al mundo (publicaciones, cursos de formación…)».

Por último, Vicente Esplugues, misionero de Verbum Dei, animó a «pensar más en la predicación de la fe que sobrepase la manualística escolar». Según Esplugues, «la pandemia nos ha acercado mucho al límite, a la finitud y, gracias a libros como este, construido con fundamentos sólidos de la palabra de Dios, con acentos históricos, todo puede cambiar». Y concluyó del siguiente modo: «Chacón pone cabeza, corazón y acción, y esto facilita su comprensión a las personas más jóvenes, con apatía muchos de ellos y miedo al silencio. ¿Cómo llegar a un joven en 12 segundos cuando, según los sociólogos, es el tiempo que dedican en los últimos tiempos a escuchar un discurso?».

Una forma de vida. Claves para el anuncio del Evangelio a los jóvenes

El libro consta de 10 capítulos en los que aborda los siguientes temas: Empecemos por el final, La vida de Oración, La virtud guía, Un camino junto a otros, Vivir reconciliados, Una vida que da gracias, Las decisiones de la fe, No puedo no anunciarte, En comunión con otros creyentes y con el mundo y Claves formales para una pastoral con jóvenes. Por último, en el epílogo, Chacón destaca a Los cristianos que el mundo necesita. En él, asegura que «el mundo requiere de cristianos convencidos que saben lo que creen y que creen lo que saben, pero no cristianos arrogantes que dan lecciones a los demás o presumen de una superioridad moral». Además, según el autor, «el mundo precisa de cristianos que razonen, que se expresen, pero no con palabras rebuscadas o difíciles, sino con sus palabras y con su propia vivencia de fe».

Sobre Víctor Chacón Huertas

El autor nació en Granada en 1986. Estudió Teología en la Universidad Pontificia Comillas. Realizó la especialidad en Teología histórica en la Facultad San Vicente Ferrer (Valencia) y un máster en Bioética, en Comillas. Desde 2004, participa en el equipo de Pastoral Juvenil Vocacional Redentorista. Y desde 2013 es misionero itinerante por España con el equipo de misiones redentoristas (CESPLAM). Es sacerdote redentorista y, en la actualidad, desempeña su labor en la parroquia del Perpetuo Socorro de Mérida (Extremadura). También ha colaborado en otras publicaciones como Los santos y la enfermedad, publicado en 2019 con la editorial PPC.

De los Misioneros Redentoristas

Los Misioneros Redentoristas tienen como nombre oficial Congregación del Santísimo Redentor (CSsR). Fieles en el seguimiento a Jesús en comunidad, prolongando su Misión a través de las misiones parroquiales y misiones en países donde no se conoce el Evangelio, la CSsR nació el 9 de noviembre de 1732 en Scala (Italia) y fue fundada por san Alfonso para atender a las personas más pobres y abandonadas.

En la actualidad, la congregación se extiende por 76 naciones en los cinco continentes. En España están presente en 16 comunidades y su esfuerzo apostólico se basa en anunciar el Evangelio de un modo nuevo allí donde se encuentra.