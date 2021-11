Vicente Martín: «Los pobres son interlocutores del Evangelio»

La esperanza, el acompañamiento y la solidaridad son gestos que acompañan la Jornada Mundial de los Pobres que se celebra este domingo, 14 de noviembre, y que nos ayuda a poner en el centro a aquellas personas que sufren necesidad. El director del Secretariado de la Subcomisión de Acción Caritativa y Social y delegado episcopal de Cáritas Española, Vicente Martín Muñoz, fue entrevistado el pasado viernes en La Linterna de COPE.

Durante su intervención, Vicente Martín explicó que «son 5 años ya desde que se instituyo esta Jornada. El Papa Francisco nos invita a tener presente que los pobres están presentes no para acostumbrarnos, sino para ayudarlos a salir de esta exclusión y pobreza. Es una invitación a vivir esta realidad desde una forma evangélica».

«Nuestras parroquias son las puertas de entradas a muchas personas que viven en exclusión y pobreza. Se les recibe para darles ayuda y cobijo. He tenido un encuentro con un grupo de personas que fueron personas sin hogar y están ahora acogidos en pisos. Me dicen que Caritas es la puerta que se les abrió cuando estaban a la interperie. Me decían que se habían sentido reconocidos como personas. El Papa dice en su mensaje “reconocerles para llegar a descubrirles”».

«Escuchar para tenerlos presentes»

«Esta convocatoria de la Jornada de los Pobres en el marco del Sínodo es una oportunidad preciosa para ver cual es el nivel de participación y ver qué cabida tienen. El Sínodo nos puede ayudar a preguntarnos qué lugar ocupan los pobres en la misión de la Iglesia. Hay que escucharles para tenerles presentes».

«Los pobres son interlocutores del Evangelio»

He vivido 10 años en barrios marginales en Badajoz y he aprendido muchas cosas en el encuentro y el acompañamiento con los pobres. Aprender y respetar la propia vulnerabilidad. El encuentro con ellos me ha enseñado a descubrir que son personas sin más adjetivos, con dificultades y problemas que si yo trato como tales son sujetos de sus propias vidas. Nuestra misión es acompañarles. El Papa nos dice que los pobres nos evangelizan porque nos ayudan a respetar nuestra vulnerabilidad. Los pobres no son objetos sin mas de nuestra intervención social, son interlocutores del Evangelio».