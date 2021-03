Viacrucis de la pandemia en Ávila: Catorce testimonios que muestran su camino de cruz

Vivimos una Semana Santa diferente, en la que desde la diócesis queremos estar cerca de todos los abulenses, ayudándoles a celebrar los Misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo no sólo desde los templos, sino también desde la intimidad de sus hogares.

Por eso, desde la diócesis de Ávila expresan que «en un año en que no tenemos la representación plástica de la Pasión en nuestras procesiones, al no poder salir a la calle debido a las restricciones sanitarias, no queremos dejar de ofrecer diferentes posibilidades para vivirla intensamente, para convertirla en un momento de oración personal y redescubrir el significado más profundo de la Semana Santa».

De esta manera, nos ha contado Auxi Rueda, directora de comunicación de la diócesis abulense y colaboradora de ECCLESIA, «queremos continuar con la celebración del tradicional Viacricus de Penitencia que se realiza cada madrugada de Viernes Santo. Por las razones anteriormente señaladas, no procesionará como otros años por las calles de Ávila. Pero sí se ofrecerá esta oración a través de la Cadena COPE para toda España el 2 de abril a las 7 de la mañana».

Dolor y cruz en la enfermedad

Un Viacrucis muy especial, pues cuenta con los testimonios de tantas personas que están viviendo muy de cerca el dolor que está causando la pandemia. Médicos. Enfermeras. Policías. Miembros de Protección Civil. Técnicos de ambulancias. Personal de servicios funerarios. Familiares de fallecidos. Enfermos. «Todos ellos realizarán a través de las ondas el camino de la cruz, testimoniando su propio calvario, al que visten de la luz de la esperanza. Aquella que nunca hemos de perder en medio de la oscuridad».

Asimismo, y continuando con la herramienta puesta en marcha el pasado año, «y que tan buena acogida tuvo», se facilitará también el Viacrucis en formato podcast: un audio de aproximadamente una hora de duración, con el que poder rezar desde la intimidad del hogar, siguiendo los pasos de Jesús hasta el calvario. Una forma de acercarnos a ese sufrimiento de Cristo en un momento de tribulación también para todos nosotros, en el que descubriremos el consuelo que ofrece la Cruz y la esperanza de la Resurrección. El podcast podrá descargarse desde la web de la Diócesis de Ávila y la web de COPE.

De esta manera, aunque no sea posible realizar la Estación de Penitencia desde la calle en la madrugada del Viernes Santo alrededor del perímetro de la muralla, «queremos continuar de forma digital con esta tradición del Viacrucis que cada año organiza el Ilustre Patronato de la Santa Vera Cruz desde hace décadas, y que ha llegado a convertirse en uno de los momentos más especiales de la Semana Santa abulense».

En las murallas desde 1935

Este Viacrucis de Penitencia tiene sus orígenes en 1935, bajo el auspicio de los Jóvenes de Acción Católica. Se ha convertido en un acto tradicional con el paso de los años. En un primer momento el Viacrucis acompañaría a una sencilla imagen de Cristo Crucificado. En 1936, debido a las difíciles circunstancias por las que atravesaba España en aquellos meses previos a la Guerra, el rezo del Viacrucis se realizaría en el interior de la Catedral. En el año 1938 el Vía Crucis incorporaría al que sin ninguna duda es su esencia: el Santísimo Cristo de los Ajusticiados, a quien acompaña todo el pueblo de Ávila por sus calles.

Este Cristo (que este 2021 no podrá salir a la calle) es una talla esbelta, de autor desconocido, de finales del siglo XVI o principios del XVII. Recibió al principio el título de “Santísimo Cristo de la Buena Muerte” y muy pronto pasó a llamarse “Santísimo Cristo de los Ajusticiados” por la misión especial de acompañar a los reos en sus últimos momentos antes de la ejecución. Destaca, sobre todo, por el realismo de su espalda, toda ella ensangrentada. Asimismo, impresiona contemplar la expresión de su rostro, con los ojos casi en blanco, boca semi abierta. Doliente, pero tranquilo.

Retransmitido por COPE desde 2006

Actualmente, el Viacrucis está organizado por el Real e Ilustre Patronato de la Santa Vera Cruz, la cofradía penitencial más antigua de la Semana Santa de Ávila. El nombre de este patronato se refiere al hecho de que poseían un trozo de la Santa Cruz, en la que murió Cristo. Los hermanos cofrades visten túnica, capucho y capa morada con cíngulo amarillo.

Fue este Patronato, junto con los Jóvenes de Acción Católica, quienes en 1953 introdujeron un elemento más en este Viacrucis, al pedir a las autoridades civiles liberar a un preso como símbolo del perdón del Señor en el Viernes Santo. Esta petición fue concedida, por lo que el recorrido del Viacrucis se modificaría para pasar por la Prisión Provincial de Ávila (actual Archivo Histórico Provincial).Este indulto se continuó concediendo durante varios años. En 1968, debido al gran público asistente el Viacrucis fue retransmitido por primera vez por Radio Gredos (actual Radio Nacional de España). Y desde 2006 se retransmite desde COPE para toda España.