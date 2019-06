VI Festival Internacional de Órgano del Corpus Christi en Lugo

VI FESTIVAL INTERNACIONAL DE ÓRGANO DEL CORPUS CHRISTI

Lugo, 4 al 24 de junio

Mañana, martes 4 de junio, comienza el VI Festival Internacional de órgano del Corpus Christi. Este festival se engloba en las actividades previstas por el Centro Eucarístico Lucense (LEC) con la intención de potenciar y revitalizar la vida cristiana desde la promoción y dignificación del culto eucarístico en la diócesis de Lugo. Este año en el contexto de la celebración de los 350 años de la ofrenda del Reino de Galicia al Santísimo.

El festival se engloba en una red de festivales internacionales de música sacra, La Música del Peregrino, que se celebran en Lugano, Morbio Inferiore (Suiza), Milán y Saronno (Italia) y que tienen como vínculo común el Camino de Santiago.

Programa

Concierto inaugural, martes 4 de junio

Iglesia de San Pedro de Lugo, a las 20.30 horas

Orquesta Vigo 430

Órgano, Giulio Mercati (Italia)

Directora, Isabel Rubio Molina

www.mysteriumfidei.es

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...