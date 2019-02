VI Domingo del Tiempo Ordinario, ciclo C (17-2-2019)

VI Domingo del Tiempo Ordinario, “C”

Textos

(Jer 17, 5-8; Sal 1; 1Co 5, 12. 16-20; Lc 6, 17. 20-26)

Lecturas

“Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua, que junto a la corriente echa raíces; cuando llegue el estío no lo sentirá, su hoja estará verde; en año de sequía no se inquieta, no deja de dar fruto” (Jer 17, 7-8).

“Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor” (Ant).

“Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios.

Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados.

Dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis.

Dichosos vosotros, cuando os odien los hombres, y os excluyan, y os insulten, y proscriban vuestro nombre como infame, por causa del Hijo del hombre” (Lc. 6, 17-26)

Comentario

Pocas veces se nos ofrece con tanta insistencia la fuente de la bendición, de la dicha y de la bienaventuranza. Nos es difícil comprender tanta paradoja, pues ¿cómo va a dar alegría la prueba, la enfermedad, la contrariedad o la persecución?

Una clave para comprender el ofrecimiento de la felicidad evangélica es confiar en la Palabra, fiarse de Dios, llevar a la práctica el consejo del salmista, en actitud de abandono, sabiendo que Dios cumple su palabra y realiza lo que dice.

Pero te puedes preguntar: ¿Cómo va ser posible que las lágrimas se conviertan en cantares? Lo que te puedo decir, con todo el respeto por si estás en duelo, es que una actitud evangélica y creyente es esperar. “Espera en el Señor, sé valiente, espera en el Señor, que volverás a alabarlo” (Sal 26).

No deseo engañarte, ni ofrecerte consuelo barato. Solo te pido que mires a Jesucristo, Él fue despojado de sus vestidos, lloró, sintió hambre, fue perseguido… Y ahora reina glorioso, santo y feliz. Y quienes se fían de Él compartirán con Él la bienaventuranza. En cualquier caso, tu sufrimiento no se pierde, y será el título noble que te acredite ante Dios.

Cuestión

¿Das fe a la Palabra y al discurso de Jesús de las Bienaventuranzas?

