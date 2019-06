Premiados en el VI Concurso de fotografía sobre Eucaristía y patrimonio religioso en la diócesis de Lugo

El jurado del VI Concurso de “Fotografía Eucaristía y Patrimonio Religiosos en Lugo” acordaron por unanimidad conceder los siguientes premios:

Apartado Patrimonio Religioso

– Primer premio, dotado con setecientos cincuenta euros y diploma, a la fotografía de Miguel Rodríguez Sánchez.

– Segundo premio y diploma dotado con cuatrocientos euros a la fotografía de Óscar Abelleira Ferreirós.

Apartado Eucaristía en Lugo

– Primer premio, dotado con setecientos cincuenta euros y diploma, a la fotografía de Gerardo Lozano Méndez.

– Segundo premio, dotado con cuatrocientos euros y diploma, a la fotografía de L. R. Ferreiro.

– Accésit a Ana Criado Sánchez

Los premios se entregarán el día 22 de junio a las 12.30 h en el Obispado de Lugo.

Este concurso convocado por el Centro Eucarístico Lucense pretende ser una invitación a los artistas, profesionales o aficionados a la fotografía, a fijarse en el rico patrimonio cristiano y eucarístico de nuestra tierra. Los organizadores agradecen la gran acogida prestada a esta iniciativa.

