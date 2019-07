Venezuela. Cardenal Urosa: el Gobierno no ha respondido a nuestra exhortación pastoral

La afirmación del purpurado se refiere al pedido de los obispos en la exhortación pastoral dada a conocer el 11 de julio. Los prelados habían exigido la salida “de quien ejerce el poder de forma ilegítima y la elección en el menor tiempo posible de un nuevo Presidente de la República”

Griselda Mutual – Ciudad del Vaticano, 23 de julio de 2019

La Oficina de Prensa de la Conferencia Episcopal de Venezuela remitió a una entrevista de ACI Prensa realizada al Cardenal Urosa Savino, Arzobispo Emérito de Caracas, en la cual denuncia al gobierno de Nicolás Maduro como “un violador de los derechos humanos” y le exige abandonar el poder para permitir que se resuelvan los graves problemas de Venezuela.

Informe del Alto Comisionado corrobora denuncias de los obispos

En la entrevista el Arzobispo Emérito de Caracas asevera que el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, del pasado 4 de julio “corrobora las críticas y denuncias que desde hace varios años han venido haciendo los obispos venezolanos”. El informe, dijo el cardenal, “revela y desenmascara la realidad del actual gobierno de Venezuela como un violador de los derechos humanos”.

Necesario que Maduro abandone el poder que ocupa de facto

El cardenal Urosa recuerda asimismo el documento emitido por los obispos al final de su Asamblea General Ordinaria, en el cual entre otras cosas, indicaron la necesidad de que Nicolás Maduro “abandone el poder que ocupa de facto”, dijo en la entrevista. “Ya en enero de este año, – añadió – habíamos indicado la ilegitimidad de la pretensión de Maduro de seguir gobernando a Venezuela”

“En julio, por primera vez, indicamos la necesidad de que deje el poder para permitir un cambio de gobierno que resuelva los graves problemas que confronta el pueblo venezolano”. “Llegamos a esa decisión por la convicción de que Maduro no está en capacidad de manejar la marcha del país. Simplemente no puede hacerlo”, observó el purpurado.

“Venezuela está en ruinas”

Igualmente – informa la Oficina de Prensa de la CEV – “aseguró que Venezuela está en ruinas”:

“La inflación absolutamente desbocada; no hay luz, no hay agua, no hay gas ni gasolina; no hay dinero en efectivo, papel moneda; no hay comida o están los precios por las nubes; no hay medicinas, ni repuestos para vehículos ni maquinarias. Simplemente Maduro no sabe y no puede gobernar”.

El gobierno de Maduro, continuó el card. Urosa “ha violado sistemáticamente los derechos humanos de los venezolanos. Por eso, como lo he dicho en repetidas declaraciones desde abril de este año, Maduro debe irse”.

Situación de presos políticos clama al cielo

En cuestión de derechos humanos, el purpurado destacó la situación de los presos políticos, “algunos de los cuales han muerto bajo custodia del gobierno, en circunstancias que indican responsabilidad de funcionarios del estado”.

“Hay militares y civiles presos sometidos a aislamiento y violación de derechos, como el diputado Edgar Zambrano y otros”, denunció Urosa. “Recientemente murió asesinado luego de sufrir torturas durante varios días en una instalación militar, el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Eso clama al cielo, debe cesar inmediatamente y debe ser severamente castigado por la ley”.

Gobierno no ha respondido a la Exhortación Pastoral de los Obispos

Refirió – dice aún la oficina de Prensa de la CEV – que “desde hace varios años, ni Hugo Chávez ni Nicolás Maduro han respondido nuestros mensajes, ni siquiera cuando, hace algún tiempo, con la mejor buena voluntad, enviábamos opiniones y consejos para resolver los problemas del pueblo”. “Esporádicamente han respondido a algunas declaraciones con algunos ataques, pero no a nuestra exhortación pastoral del 11 de julio”.

Gratitud a los países hermanos

El pensamiento del Arzobispo Emérito de Caracas fue también a los países hermanos, como el Perú, que ha recibido a tantos venezolanos que se han visto obligados a emigrar. A los migrantes manifestó su solidaridad y un llamado “a la fortaleza, para afrontar la dura situación en que se encuentran”, y también un llamado la “esperanza”: “que se acerquen más a Dios que los ayudará a superar las actuales dificultades”, les pidió.

