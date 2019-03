Vaticano: Cumbre trabajadores e industriales del transporte por cambio climático

La preocupación por el cumplimiento de los Objetivos de desarrollo sustentable de la ONU, por el recalentamiento global y las nuevas esclavitudes, reúne en el Vaticano a transportistas (ITF) y fabricantes de medios de transporte con el patrocinio de la Academia de Ciencias (PAS)

Manuel Cubías / Renato Martínez – Ciudad del Vaticano, Vatican News, 6 de marzo de 2019

Buscar soluciones

La Cumbre que se ha desarrollado en el Vaticano busca “considerar y discernir las eventuales soluciones que puede aportar el indispensable universo del transporte, sea al cambio climático sea a la dignidad humana de cada hombre y mujer”.

Este espacio permite a los participantes, la oportunidad de intercambiar experiencias, preocupaciones y buenas práctica en relación al respeto del ambiente y de la dignidad de cada ser humano. Son todos temas profundamente relacionados y desde los que se pueden emprender acciones para “una profunda conversión ecológica”.

Retos para trabajadoras del transporte

Claudia Natalia Carrizo, trabajadora del transporte de nacionalidad argentina, expresó que su trabajo presenta muchos riesgos: salud, seguridad personal, violencias y salarios inadecuados. En este sentido, preocupa a las sindicalistas el creciente número de feminicidios, pues muchos han sucedido a mujeres transportistas.

Liliana Santucho, colaboradora del Sindicato de transporte en el sector discapacidad, expresa que como agrupación buscan resolver los problemas de los discapacitados. Viviana Tolosa, de la secretaría de la mujer de la Federación de camioneros dijo que ellas enfocan su labor hacia las esposas e hijas de los camioneros. Trabajan en la parte social y política de nuestro país.

Sindicatos que beneficien a los trabajadores

Benito Bahena, del Sindicato de transportistas mexicanos, afirmó que les toca enfrentar muchos problemas: tráfico de drogas, violaciones a derechos humanos de los trabajadores y de la sociedad. Insistió en que “el transporte mueve al mundo, no habría economía si no existiera el transporte. Es preocupante evitar el calentamiento de la tierra, estamos ante un cambio climático por la contaminación. Nos llevamos a nuestro país una responsabilidad muy grande: tratar de convencer a la sociedad en general que debemos cuidar la naturaleza, el medio ambiente, para que no siga el calentamiento de la tierra”.

También habló sobre el tema de la corrupción dentro de las instituciones sindicales: “Nadie habló de corrupción, de contratos colectivos de protección patronal que afecta a los trabajadores, que se arreglan con dinero con los líderes sindicales y que afectan a los trabajadores”. También afirmó que “coincide con el papa: necesitamos sindicatos que representen a las bases, a los trabajadores, sin corrupción” y donde existan las mismas oportunidades para las mujeres y hombres”.

La Cumbre ha sido un momento para encontrarse trabajadores del transporte y empresarios de la Industria y ha permitido conocer de primera mano, la realidad a la que se enfrentan los trabajadores. Queda propiciar políticas que defiendan la vida de los trabajadores y propiciar la construcción de medios de transporte que ayuden a reducir el impacto del cambio climático.

Benito Bahena, del Sindicato de transportistas mexicanos

