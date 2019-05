Vaticano corrige transcripción italiana de respuesta del Papa Francisco sobre caso McCarrick

Redacción ACI Prensa, 29 de mayo de 2019

Vaticano. Crédito: Bohumil Petrik (ACI)

El diario vaticano L’Osservatore Romano publicó este miércoles una corrección a la transcripción italiana de la entrevista de Televisa al Papa Francisco, en la que el Pontífice responde sobre el caso del excardenal Theodore McCarrick.

La entrevista, realizada en español, fue transcrita y publicada en Vatican News el 28 de mayo en italiano y en el idioma materno del Papa.

Sin embargo, en la versión italiana no estaba la línea en la que Francisco dijo que antes de 2018 no tenía “ni idea” de las denuncias contra el exarzobispo de Washington D.C.

También faltaba la parte en la que respondía a las palabras de Mons. Carlo Maria Viganò, que en su carta de agosto del año pasado afirmó que en 2013 advirtió al Papa sobre los abusos de McCarrick.

“Y que cuando esto que dice que me habló aquel día, que vino… Y yo no me acuerdo si me habló de esto. Si es verdad o no. ¡Ni idea!”, es la parte que no estaba en la primera publicación.

Según el diario vaticano, el extenso texto de la entrevista, realizada en español, fue puesto en línea a las 2:30 p.m. (hora local), en el sitio web de Vatican News “para que todos tuviesen a disposición inmediata la entrevista”.

Indicó que fue colocada en pocas horas “una versión italiana de la misma” que “lamentablemente –a causa de los tiempos estrechísimos y la extensión del texto –, contenía imprecisiones y también omisiones de algunas palabras en la respuesta concerniente al caso McCarrick. El error fue inmediatamente corregido, como se puede constatar en la versión online italiana publicada en Vatican News”.

La pregunta realizada por la periodista mexicana Valentina Alazraki y la respuesta completa del Papa son las siguientes:

Valentina Alazraki: Hay otros que siguen pensando que es cierta (la carta de Mons. Viganò) y le siguen preguntando que por qué, que si usted sabía o no de McCarrick. En la prensa hay de todo, obviamente.

Papa Francisco: De McCarrick yo no sabía nada, obviamente, nada, nada. Lo dije varias veces eso, que yo no sabía, ni idea. Y que cuando esto que dice que me habló aquel día, que vino… Y yo no me acuerdo si me habló de esto. Si es verdad o no. ¡Ni idea! Pero ustedes saben que yo de Mc Carrick no sabía nada, sino no me hubiera quedado callado, ¿no? Pero este porqué de ese silencio: primero porque las evidencias estaban ahí, juzguen ustedes. Fue un acto de confianza realmente. Y segundo, por esto de Jesús, que en momentos de ensañamiento no se puede hablar, porque es peor. Todo va a ir contra de uno. El Señor nos enseñó ese camino y yo lo sigo.

