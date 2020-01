El Gobierno del PSOE tiene prisa por derogar la LOMCE para dar paso a la Ley Celaá. Tanto es así que el PSOE convocó la semana pasada, en Ferraz, una reunión con organizaciones educativas de la escuela pública, con presencia de la misma ministra de Educación, para explicar «los objetivos prioritarios del departamento para esta legislatura». Y una vez más, la escuela concertada quedó al margen. Ya en el verano de 2019 la escuela concertada no fue invitada a otra reunión y sin embargo, la ministra recibió a los religiosos cuando la reforma estaba lista. Uno de cada cuatro alumnos estudia en la red de colegios concertados de nuestro país. Por esta razón, la no convocatoria «ha sentado realmente mal», porque la hoja de ruta del Gobierno parece arrinconar cada vez más a la concertada como si fuera una red residual y sin importancia. Ante esta situación, la Iglesia sigue abierta al diálogo, poniendo sobre la mesa las opciones de las familias y la demanda social. No hay que temer a la libertad de enseñanza y mucho menos a garantizar los derechos de padres y madres a elegir la educación que quieren para sus hijos, porque este papel tan urgente y necesario no se puede ceder al Estado. Además, a la Iglesia no solo le importa la escuela concertada y no solo le importa la clase de Religión. A la Iglesia lo que le importa es «una propuesta educativa que humanice y que ayude a formar ciudadanos con capacidad de acogerse, respetarse y colaborar al Bien Común».

