Una noche en los Museos Vaticanos: aperturas extraordinarias Este viernes 20 de abril, iniciaron las aperturas extraordinarias nocturnas de los Museos Vaticanos y fueron inauguradas con un concierto del Fanfar (sonido de trompetas) de los Francotiradores del Ejército Italiano con sede en la localidad de Aprilia. Desde el viernes 20 de abril y hasta el 26 de octubre, se realizará la edición 2018 de las Aperturas Extraordinarias Nocturnas de los Museos Vaticanos, que desde las 7 hasta las 11 de la noche, ofrecerán a los visitantes, romanos y de todo el mundo, una experiencia de visita única en su género como ambiente, bellezas artísticas y propuestas musicales. Las noches en los Museos Vaticanos fueron inaugurados este viernes 20 de abril, con un concierto del Fanfar (sonido de trompetas) de los Francotiradores del Ejército Italiano, con sede en la localidad de Aprilia, que ha interpretado su himno atravesando a paso veloz la galería de las Estatuas del Museo Chiaramonti y el Cortil de la Piña, para luego interpretar un original concierto rock y pop. Como cada año, a partir de las 7 de la noche, los Museos del Papa “duplican” su oferta cultural presentándose en una inédita versión nocturna que agrada mucho al público, especialmente en primavera y verano. Ofreciendo un amplio programa de conciertos, siempre incluidos en el precio de la entrada, que se puede reservar exclusivamente en línea, enriquecerá la ya preciosa apertura by night, animando con sonidos, cantos y bailes la espléndida arquitectura de los museos. Además de arte e historia, también espectáculo, y ¡por qué no un delicioso Happy Hour en el sugestivo Patio de la Piña para un refrescante momento de evasión! Mayor información en la página web de los Museos Vaticanos: www.museivaticani.va

Renato Martinez – Ciudad del Vaticano, 24 de abril de 2018

