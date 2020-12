Una campaña de Misiones Salesianas ante los millones de personas invisibilizadas por la pandemia

Los titulares de los medios de comunicación, desde marzo pasado son tremendo: “La pandemia supera los 60 millones de contagios”, “El coronavirus deja secuelas en corazón, pulmón y riñones en personas jóvenes”, “Se notifican 633 nuevos casos de coronavirus”, “El virus da un respiro”, “Se endurecen las medidas para parar la segunda ola”, “Viviremos una Navidad diferente”. Ante esto, el director de Misiones Salesianas, Eusebio Muñoz, asegura que “el coronavirus ha traído nuevos problemas al mundo, sin embargo los que ya había siguen existiendo y los hemos hecho invisibles”. Por ello, esta institución lanza la campaña ‘El Diario de 2020’ para hacer visible a millones de personas que siguen sufriendo los problemas de siempre: hambre, pobreza, desigualdades, falta de educación y de oportunidades…

La pandemia ha hecho que dejemos de ver a los 800 millones de personas que pasan hambre, a los más de 258 millones de niños y niñas que no van a la escuela, a los 80 millones de personas que tuvieron que abandonar sus hogares, a los miles de personas que dejan su vida en el Mediterráneo, a los que no tienen acceso a la salud o a los que sufren las consecuencias de la crisis climática. “Durante muchos meses lo único de lo que hablamos es de esta enfermedad, pero el resto de personas que sufren han sido invisibilizadas. Nadie parece acordarse de ellas”, añade Muñoz. La pandemia ha olvidado a más de 800 millones de personas que pasan hambre, a millones de niños y niñas que no van a la escuela, a 80 millones de personas refugiadas…

Desde Misiones Salesianas quieren que nadie se quede atrás en el futuro postcovid. Quieren mirar alrededor del coronavirus para poder ver también otras realidades de personas que sufren la injusticia y la desigualdad. «Creemos que juntos podemos construir un futuro más solidario, humano, justo y sostenible».