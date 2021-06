Una brecha digital cada vez más profunda entre las familias españolas

A propósito de la campaña #SeamosMásPueblo, Cáritas española repasa algunas de las situaciones que han tenido que atender a lo largo de 2020, el año de la pandemia.

En primer lugar, constatan múltiples vulneraciones del derecho a la vivienda. Esta crisis, indican desde la institución católica, «ha venido a agravar la delicada situación de vivienda que ya existía y nos sitúa más cerca de una posible emergencia habitacional». Las cifras que se despliegan son: alrededor de 700.000 personas viven en hogares que no pueden hacer frente a los gastos de suministros de su vivienda, es decir, no pueden calentarse adecuadamente o no pueden encender la luz siempre que lo necesitan. El 16% de las familias, cerca de 77.000, se han visto obligadas a cambiar de residencia para disminuir los gastos. Para casi el 45% de los hogares atendidos por Cáritas afrontar los gastos derivados de la vivienda suponen una grave dificultad.

Otro de los puntos que Cáritas ha identificado como riesgo de exclusión social es la brecha digital. «El confinamiento y la adaptación a las restricciones actuales ha acelerado la imparable digitalización de la sociedad y ha incrementado la desigualdad», han comentado. Más del 60% de hogares atendidos por Cáritas están en una situación de cierto apagón tecnológico al no contar con conexión, dispositivo o competencias suficientes para manejarse en internet. «Algo hoy casi indispensable para desenvolverse con éxito en ámbitos como puede ser el de la búsqueda de empleo, oportunidades formativas, relaciones con la administración o el ámbito escolar». A pesar de sus esfuerzos, no todas las familias logran subirse a la ola de la digitalización y casi 250.000 hogares viven un apagón tecnológico.

Como viene señalado en el punto anterior, otro de los problemas que han venido de la mano con la covid-19 ha sido la dificultad de muchos escolares para no quedarse atrás o ver mermado su rendimiento académico. «Se ha producido una reducción severa del rendimiento escolar en una de cada tres familias. Muchas familias no se sienten con capacidad suficiente para apoyar la realización de tareas escolares, y se aprecia una importante influencia de la brecha digital, ya que el 60% de hogares en los que algún menor que tuvo dificultades educativas, están sufriendo el apagón tecnológico.