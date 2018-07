Una agencia ayuda a encontrar albergues, misas y sacerdotes en el Camino de Santiago

El touroperador español Santiago Ways organiza las rutas para realizar el Camino de Santiago (España) y además de los albergues y puntos importantes para el peregrino también ofrece información sobre los horarios de misa y sacerdotes disponibles a lo largo del recorrido.

El Camino de Santiago es uno de los planes más elegido durante el verano, de hecho durante el año 2017 más de 300 mil peregrinos lo realizaron, siendo éste el récord de los últimos tres años.

Las motivaciones que llevan a cada uno de estos cientos de miles de peregrinos a iniciar el Camino son muy variadas, pero para aquellos que quieren que sea un verdadero itinerario espiritual el touroperador Santiago Ways ofrece albergues religiosos y monasterios para dormir y también toda la información sobre los horarios de misas y sacerdotes disponibles en los pueblos del recorrido.

El Camino de Santiago es una peregrinación antigua conformada por diez rutas que atraviesan España y algunas parten de Portugal y Francia. El destino final de todas las rutas es la Catedral de Santiago de Compostela donde se veneran las reliquias del apóstol Santiago y donde, según la tradición, está su tumba.

Peregrinos recorren este camino desde hace más de mil años para conmemorar la vida y el sacrificio del apóstol. Aunque tradicionalmente es una peregrinación religiosa, muchos no creyentes también hacen la caminata por diferentes razones.

Por eso, entre los albergues religiosos más destacados con los que Santiago Ways cuenta son el Seminario Menor de Santiago, la Iglesia de Santiago el Real en Logroño, o los Albergues de peregrinos parroquiales de Zabaldica, Ponferrada, Estella o de la Real Colegiata de Roncesvalles en Navarra.

Este touroperador organiza el Camino de Santiago a través de todas las rutas, andando o en bicicleta, solo o en grupo. En el caso de hacer el Camino de Santiago en Familia, Santiago Ways ofrece un coche de apoyo o guías para el camino y también adaptar los kilómetros a caminar en cada etapa según las necesidades de los peregrinos.

Redacción ACI Prensa, 2 de julio de 2018

