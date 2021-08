Un terremoto de 7,2 en la escala de Richter sacudió Haití

El pasado sábado, 14 de agosto, Haití volvió sufrir un terremoto. Fue de magnitud 7,2 según la escala de Richter sacudió el noroeste del país, a 12 kilómetros de la ciudad de Saint-Louis du Sud. El primer ministro de Haití declaró el Estado de Emergencia y definió la situación como «dramática». Se calcula que hay unas 1.300 personas fallecidas y más de 5.000 heridos. Las zonas más afectadas han sido las localidades de Les Cayes y Jérémie donde las infraestructuras han sufrido numerosos daños.

Los compañeros de Entreculturas han podido hablar con el director nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, Michaud Levelt, S.J., el cual ha enviado la siguiente carta:

Desde el terremoto del 12 de enero de 2010, Haití experimenta considerables olas de migración. Sus hijas e hijos, que tienen lo mínimo, han intentado por todos los medios salir del país. En los últimos años hemos pasado de una catástrofe a otra sin tener tiempo para digerirlas. ¡Qué miseria!

Apenas empezamos a llorar la muerte del presidente Jovenel Moïse, nos despertamos con la tierra moviéndose bajo nuestros pies por un terremoto de magnitud 7,2. Todo el país lo ha sentido. Sin embargo, sólo el Gran Sur está de rodillas. Una región que se quedó muy afectada por el huracán Matthew hace cuatro años. Hogares y vidas han sido arrasadas. Las imágenes son impactantes.

Una evaluación parcial disponible en la web del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres menciona “doscientos veintinueve muertos, un número considerable de heridos y cientos de viviendas, iglesias y escuelas dañadas o destruidas”. Por ejemplo, según el obispo de Nippes, André Dumas, siete de cada diez casas están destruidas. En el departamento de Grand’Anse, el puente sobre el río Jérémie se derrumbó, y en Rivière Glace la carretera está completamente bloqueada a causa del deslizamiento de tierra. Grandes inquietudes en medio de la gente. Miles de familias y niños están en la calle. La ayuda humanitaria es urgente. Hay necesidades.

En este sentido, el SJM-Haití está pidiendo su apoyo en lo que puede para poder intervenir urgentemente en estos días. Como se sabe, en medio de estas grandes tragedias, los artículos más necesarios son los de primera necesidad y no perecederos.

Todo el equipo de SJM-Haití está movilizado. Uno de nuestros colegas está preparándose para ir al Sur para recoger datos de primera mano que nos permitirán intervenir a largo plazo. Por ahora, en nombre de estas víctimas y en nombre de la dirección del SJM-Haití les pido su indulgencia.

Cáritas mundial publicó un tweet en el que mostraba su apoyo a la familia haitiana y afirmaba que Cáritas Haití ya estaba colaborando en las zonas más afectadas, como eran las diócesis de Cayes, Jeremy y Nippe.

Our prayers for the Haitian community after the tragic #haitiearthquake Our colleagues of @CaritasHaiti are already in the affected areas. The three dioceses of Cayes, Jeremy and Nippe are the worst affected. Houses and buildings have been destroyed and many are feared dead.

— Caritas (@iamCARITAS) August 14, 2021