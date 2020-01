Un taller-laboratorio para hacer formas

El 3 de octubre de 2013, una fecha para recordar, siendo el primer viaje apostólico del Papa Francisco, a los pocos días, fue la tragedia en Lampedusa. Donde 366 hermanos nuestros, murieron en el mar, 155 los supervivientes y un número indeterminado de desaparecidos. A partir de ahí, la fundación “Casa del Espíritu Santo y las Artes” de Roma, presentó al Papa, varios objetos para recordarnos el problema que sufren tantos hermanos.

Una de las cosas, es la Cruz de Lampedusa que lleva recorriendo muchos países, entre ellos España. Una Cruz realizada con madera de las pateras naufragadas en aquella isla Italiana, que sirve para llamar la atención sobre la irresponsabilidad en torno a las muertes causadas por los naufragios de estas decenas de miles de personas que han muerto allí en sus costas en los últimos años. “¿Dónde está tu hermano? ¿Quién es el responsable de esta sangre? ¡Ninguno! Todos responden igual: no he sido yo, yo no tengo nada que ver”, dijo el Santo Padre.

En el mes de noviembre, la llevaron a la Archidiódecis de Granada, que ha recorrido diferentes localidades y pueblos. A raíz de esta “visita”, la fundación “Casa del Espíritu Santo y las Artes” pensó en abrir un taller-laboratorio para hacer las formas de la Eucaristía en Andalucía, igual que en Italia, hay otro taller-laboratorio dentro del centro penitenciario. En Granada, abrir este taller-laboratorio de formas para la Eucaristía, es una oportunidad para aquellas jóvenes que han tenido que dejar su país buscando una vida mejor por diferentes motivos… Es una manera de recordar la tragedia y compartir tantos sufrimientos y dolor de quienes llegan a nuestra tierra. El Hogar de Menores de Loja, ha sido el lugar elegido, para que menores de diferentes nacionalidades que se encuentran en dicho Hogar, fueran quienes iniciaran el taller pionero en España.

El sábado, 18 de enero, el presidente de la fundación Sr. Arnoldo, acompañado por la Sra. Grazziella, embajadora en España de la fundación, y el periodista de Rome Reports, Sr. Jerome, se hicieron presente acompañados de varios sacerdotes, la comunidad LaSalle y educadores del hogar, para inaugurar dicho taller y bendecir el local en el que se llevará a cabo la labor de fabricar las Hostias. Al finalizar el acto, hicieron entrega de una réplica pequeña de la Cruz de Lampedusa, que presidirá dicho local. Una de las Parroquias en recibir esas Hostias, ha sido la Parroquia de Santa Rosa de Lima, en Málaga, quiénes consagraron esas mismas, en la Misa dominical.

Hno. Ángel y José