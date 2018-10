Un Congreso para reivindicar el papel de la Iglesia en la Transición y en la sociedad democrática

Este miércoles tendrá lugar la solemne inauguración del Congreso “La Iglesia en la Sociedad Democrática”, que organiza la Fundación Pablo VI junto con la Conferencia Episcopal Española para poner en valor el papel de la Iglesia en la Transición, sus relaciones a lo largo de estos 40 años con el Estado y la sociedad democrática y su contribución a la educación, la cultura y el desarrollo social.

La sesión inaugural, que comenzará a las 19,00 horas, tendrá como eje central la conferencia “Dos Miradas sobre las relaciones Iglesia Estado”, con un discurso del Cardenal Fernando Sebastián, Arzobispo emérito de Pamplona-Tudela, al que contestará Dª María Teresa Fernández de la Vega, actual Presidenta del Consejo de Estado y ex vicepresidenta primera del Gobierno.

Entre los asistentes a esta inauguración solemne destaca la presencia de la Presidenta del Congreso de los Diputados, Dª Ana Pastor; la Ministra de Educación y Formación Profesional, Dª Isabel Celaá y el Presidente de la Conferencia Episcopal Española Cardenal Ricardo Blázquez, además de numerosas personalidades de la vida política, social y eclesial, como el abogado y político D. Adolfo Suárez Illana; el Presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, D. Juan Velarde; el ex ministro de Asuntos Exteriores D. Marcelino Oreja; la Presidenta de la Fundación Rafael del Pino, Dª María del Pino; la directora general de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones, Dª Ana Gallego; o la secretaria general de Cáritas, Dª Natalia Peiró.

La jornada del día 4 de octubre comenzará con la mesa redonda, “Desde la Transición hacia la Democracia”. Moderada por la periodista Dª Victoria Prego, en ella participarán el ex vicepresidente del Gobierno de Suárez D. Rodolfo Martín Villa; el historiador D. Juan María Laboa y el sociólogo D. Rafael Díaz Salazar. Le seguirá un diálogo, moderado por el periodista D. Carlos Herrera, sobre “El papel de la Iglesia en la Cultura y la Educación”, con dos protagonistas: el Cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia y D. Alfredo Pérez Rubalcaba, ex vicepresidente primero de España.

Ya por la tarde, a las 16,30 horas, se abordará en una mesa moderada por D. Fernando Ónega “El papel de la Iglesia en la sociedad democrática” con los ponentes D. Julio Martínez, Rector de la Universidad Pontificia de Comillas; D. Guillermo Fernández Vara, Presidente de la Junta de Extremadura; y D. Ignacio Cosidó Gutiérrez, portavoz del Grupo Popular en el Senado.

Audiencia con S.M. el Rey

El jueves día 4 una representación de la Fundación Pablo VI y de la Conferencia Episcopal será recibida por S.M. el Rey en el Palacio de la Zarzuela

Con este Congreso se pretende no solo recordar el papel destacado de la Iglesia en estos 40 años de madurez de la Democracia, sino reconocer el valor de todos los actores que hicieron posible la Transición española, la firma de la Constitución y el proceso democrático que de ella deriva. Por eso, se ha invitado a participar a las más altas instituciones del Estado.

El Congreso podrá seguirse por streaming a través de la web, donde podrá encontrar toda la información sobre los ponentes y el formulario de inscripción

www.congresoiglesiaydemocracia.es

* RECOGIDA DE ACREDITACIONES:

Miércoles: Hasta las 18,30 horas

Jueves: Hasta las 9,30 horas

Sandra Várez González

Directora de Comunicación

Fundación Pablo VI

Foto de archivo de ECCLESIA: El cardenal Tarancón se dispone a votar en el referéndum para la aprobación de la Constitución Española de 1978.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...