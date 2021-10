Cáritas Madrid informa de que se cumple un año sin luz en la Cañada Real. Entre la pandemia y la falta de luz ya son cerca de dos años de vivir una situación inhumana en la Cañada Real. Cáritas expone que «a largo plazo tendrá graves consecuencias en sus procesos formativos, emocionales y vitales». Sólo en el sector 6 viven más de 1.211 menores que no pueden darse una ducha caliente ni estudiar con luz.

El pasado de 2 octubre de 2020 el barrio de la Cañada se apagó. Ya durante el confinamiento se evidenciaban las carencias estructurales del territorio, fundamentalmente del sector 6, donde existen zonas con escasa conectividad, tanto de acceso a Internet como de cobertura de telefonía, por lo que cientos de menores apenas pudieron tener contacto durante meses con su centro educativo. Lejos de solucionarse, el apagón solo empeoró la situación. Donde antes había un problema de conectividad ahora lo había -lo hay- también de falta de iluminación, frío, imposibilidad de tener agua caliente para cumplir unos mínimos de aseo personal y, con ello, la vergüenza de ir al colegio en esas condiciones.

Una joven vecina de la Cañada Real ha explicado a Cáritas Diocesana de Madrid que «toda mi vida me he sentido diferente al resto de mis amigos y compañeros, los cuales no vivían en la Cañada. Pero por aquel entonces aún sentía que tenía cosas en común con ellos: por ejemplo, un hogar en el que me gustaba estar. Todo eso cambia el día en el que se va la luz, el día en el cual volver a casa te supone un agobio, y el día en el cual te das cuenta de que no vas a tener una vida igual que el resto. Vivir sin luz ha supuesto para mí perder la esperanza de poder tener una vida como el resto de las personas».

Tristeza, desesperación, impotencia, sensación de abandono, frustración y, por desgracia, resignación, son algunas de las sensaciones que las familias están experimentando. Son sensaciones que se ven reflejadas en sus caras y en su lucha desesperada en un combate contra el frío que está perdido de antemano. Porque el frío irá a más, y sus fuerzas a menos.