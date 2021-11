Último número de ECCLESIA (4.098): Todos a una

El número de esta semana, el 4.098, lleva a la portada una de las ideas que se desprende del discurso del cardenal Juan José Omella en la apertura de la Asamblea Plenaria, el pasado lunes. En nuestra revista pueden encontrar sus palabras completas y las claves más interesantes:

«Vivimos tiempos difíciles. Si la crisis del 2008 nos dejó muy afectados, con la reciente crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia de la covid, hemos quedado profundamente tocados y muchos hermanos nuestros han sucumbido en la miseria y la pobreza. Es cierto que algunos apenas van a sentir los efectos de esta crisis, o que incluso van a salir beneficiados económicamente, pero también es un hecho, que ya estamos comprobando, que son muchos, muchísimos, los hermanos y hermanas nuestros que están sufriendo o van a sufrir en sus carnes la dureza de esta crisis». Las personas sin hogar El paro juvenil La soledad…

«La sinodalidad tiene como base fundamental la corresponsabilidad y la participación de todos los bautizados en la edificación de la comunión y en la tarea evangelizadora»

«Hacemos un llamamiento a todos a involucrarse en el proceso sinodal que hemos comenzado. Vale la pena intentarlo, echar las redes de nuevo… Es el Señor el que hace el milagro»

«Es cierto que la fe va perdiendo presencia en la cultura ambiental de nuestro país. Lo cual también está provocado —tenemos que reconocerlo— por las inconsistencias internas de la Iglesia y de los cristianos, y, también hay que decirlo claro, de nosotros, los propios pastores de la Iglesia, y por ello pido perdón, pues con nuestra falta de testimonio e incoherencias, por nuestras divisiones y falta de pasión evangelizadora, en no pocas ocasiones contribuimos, no sin escándalo, a la desafección y a la falta de confianza en la jerarquía, en la propia Iglesia»

«Soñamos, como nos invita el Papa Francisco, con una Iglesia que llegue a todos los rincones de la sociedad. En la que los laicos, con su modo de vivir, sean capaces de llevar la novedad y la alegría del Evangelio allí donde esté»

Además:

Repor sobre Dostoyevski: «Nada más humano que Cristo», por Juan Carlos Mateos

Entrevista a Luis Aranguren Gonzalo, doctor en Filosofía y licenciado en Teología: «O cuidamos, o perecemos como especie», por Sara de la Torre

Juan Antonio Aznárez , nuevo arzobispo castrense

, nuevo arzobispo castrense José Luis Retana , nombrado obispo de Ciudad Rodrigo y de Salamanca in persona episcopi

, nombrado obispo de Ciudad Rodrigo y de Salamanca in persona episcopi Francisco César García Magán , obispo auxiliar de Toledo

, obispo auxiliar de Toledo ECCLESIA no publicó la entrevista de Franco de 1957 sobre la Iglesia, por Vicente Cárcel Ortí

Documentación

Claves vaticanas, por Ángeles Conde

Deber moral de socorrer a los migrantes en la frontera Polonia-Bielorrusia, por José Ignacio Rivarés

Y más…

Todos a una. Es tiempo de fraternidad, de conjugar la diversidad con elegancia y humildad, de acoger las diferencias y caminar en comunión. Así podremos salir al paso de los retos tanto personales como sociales que se plantean. El cardenal Omella, en su discurso de apertura de la Plenaria, muestra unas pinceladas de la crisis que estamos viviendo en España: el dolor por las 40.000 personas sin hogar, el paro juvenil y la inestabilidad, la soledad de los ancianos… No podemos responder aisladamente. No. Es necesario ir juntos, dialogar desde todos los ámbitos, trabajar en la misma dirección… También en la Iglesia. ¡Que no nos asusten las diferencias! Porque a través de ellas el Señor hace su obra, con su lógica, sus tiempos y su Principio y Fundamento. A nosotros nos toca ir «todos a una» como dice la #PortadaEcclesia.