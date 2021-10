Último número de ECCLESIA (4.093): Tienes tu sitio

Los días 9 y 10 se inició en Roma el camino sinodal al que estamos convocados todo el Pueblo de Dios. En este número se puede encontrar la Documentación del momento de reflexión al inicio del Sínodo y la homilía del Papa Francisco en la Eucaristía de apertura. Para profundizar más nuestra directora ha entrevistado a Cristina Inogés, laica, teóloga y miembro de la Comisión Metodológica, que ha ofrecido una meditación en el Aula Nueva del Sínodo el pasado sábado 9:

«Tiene que ser una Iglesia tan inclusiva que cuando uno entre dentro pueda respirar hondo»

«Hemos hecho mucho daño y nos hemos hecho daño a nosotros mismos, pero no nos podemos quedar ahí»

«Tenemos que ser audazmente creativos. Los que se han ido no van a venir a llamarnos a la puerta»

«Tenemos que adaptarnos a los tiempos y esto no significa renunciar a lo que es esencial. Significa adaptar las formas, los momentos, los tiempos, los ritmos»

«Los obispos son los primeros animadores de sus comunidades. Se tienen que involucrar en animar, en sugerir, en entusiasmar y en abrir los brazos, simbólicamente, para tener el contacto directo con la gente»

«Tenemos la tentación de pintar la fachada y con eso decir que ya somos todos sinodales»

El Gobierno impidió que ECCLESIA informara sobre el nazismo, por Vicente Cárcel Ortí

Entrevista a Alfonso Carrasco , obispo de Lugo y presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura: Poner al alumno de Religión «en el centro», por Sara de la Torre

Vicente Ribas Prats, nombrado obispo de Ibiza

, nombrado obispo de Ibiza El deán de Toledo dimite tras pedir perdón

Inicio del Sínodo: Guiados donde Dios quiera, por Ángeles Conde

Repor: Recordando a las beguinas en tiempos de inclemencia y esperanza, por Luis Ángel Montes Peral

Documentación del camino sinodal

Claves vaticanas, por Ángeles Conde

Alegría eclesial por la liberación de Gloria Narváez, por José Ignacio Rivarés

Tienes tu sitio. Acógelo y sentémonos a dialogar. No se trata de tener las mismas ideas, se trata de hacer un camino juntos, de escucharnos y ayudarnos a ser una Iglesia-hogar, la de Jesucristo. Lo importante no es la meta. No. Lo importante es que «tú y yo» pasemos a «un nosotros» necesario para evangelizar. En este peregrinaje que no tiene fin encontraremos dificultades y conflictos, pero ni nos podemos escandalizar ni mucho menos paralizarnos. Dios nos atraviesa a cada uno con su misericordia, su compasión y ternura dándonos su gracia para sostenernos unos a otros. Estamos ante una gran oportunidad, la hora de todo el Pueblo de Dios. Por eso, nuestra #PortadaEcclesia te ofrece una silla. Siéntate, queremos escucharte para crear una Iglesia más sinodal.