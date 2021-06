Último número de ECCLESIA (4.082): Seamos puentes

El último número de ECCLESIA, el 4.082, ofrece las palabras del secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, tras los trabajos de la Comisión Permanente. El diálogo, la comunión y la fraternidad son las claves desde las que invitamos a leer el ejercicio de sinodalidad que los obispos de la Permanente han hecho al dialogar serenamente sobre la situación de los indultos en Cataluña. Por esta razón, ECCLESIA, en su editorial, analiza lo sucedido e invita a dialogar en el marco de la Constitución. Así dice:

«El pasado 22 de junio el Consejo de Ministros aprobaba el indulto parcial para los nueve presos del «procés», con la pretensión de abrir una nueva etapa en Cataluña y en el resto de España, con el objetivo de «pasar página» del pasado y con la intención de «restituir la convivencia», según palabras del presidente del Gobierno. Esta maniobra claramente política ha provocado tensiones en la sociedad, y divide, de nuevo, a familias españolas y catalanas, hombres y mujeres enfrentados por sus ideas y sus sentimientos.

En este contexto, cuando impera el choque de contrapuestos sin posibilidad de explicación pausada o de una reflexión profunda que provoque ir a la raíz de las situaciones, la Iglesia tiene la oportunidad de hacer un ejercicio de colegialidad donde cada obispo se manifieste con sinceridad y fraternidad. Los casi treinta obispos de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española dialogaron, entre otros asuntos, sobre los indultos y sus consecuencias en la difícil articulación de la organización política y social de nuestra nación en la que hay nacionalidades y regiones diversas (art. 2 de la Constitución). Dialogaron como tantas y tantas personas estos días. Cada uno desde su sensibilidad y desde el contexto en el que vive, pero todos desde su común identidad sacramental que fundamenta la fraternidad entre ellos y les encomienda ser ministros de reconciliación y comunión desde el anuncio del Evangelio y la DSI».

Además:

Pío XII y los orígenes de ECCLESIA, por Vicente Cárcel

Diez años de la JMJ de Madrid, por Álvaro de Juana

Apostar siempre por la vida, por Francisco Conesa

Entrevista a Jordi Sabaté : «Si solo se da la opción de morir, ¿estoy escogiendo libremente?», por Sandra Várez

Repor. Los tres amores de san Juan de Ávila: La Escritura, la Eucaristía y la Virgen María, por Juan Carlos Mateos

Claves vaticanas, por Ángeles Conde

Santo Domingo de Guzmán . Para un tiempo de cambios, por Jesús Espeja

Filipinas: No a la pena de muerte, por José Ignacio Rivarés

Seamos puentes. Es la llamada más urgente que tenemos los católicos hoy en día. ECCLESIA lo lleva pidiendo mucho tiempo porque nuestra misión es la de favorecer la comunión, que no es uniformidad, sino camino juntos. Por eso, nuestra #PortadaEcclesia de esta semana quiere ser una conversación serena donde el diálogo está en el centro, de la mano de: Constitución, bien común, justicia, comunión, fraternidad, misericordia, encuentro, concordia, amistad social, paz. Ser puentes significa ser hombres y mujeres que buscamos juntos lo que más nos ayuda a vivir el sueño de Dios para cada uno. ¿No es eso el Evangelio? ¿Acaso no nos ayuda para ello la Doctrina Social de la Iglesia? No rompamos la comunión… seamos puentes… porque todos somos necesarios.