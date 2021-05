Último número de ECCLESIA (4.074): De la vergüenza al compromiso

Esta semana el número de ECCLESIA 4.074 se hace eco de las palabras del Papa Francisco confesando que «es el momento de la vergüenza» ante la muerte de migrantes en el mar: «Son personas, son vidas humanas, que durante dos días enteros han implorado en vano ayuda, una ayuda que no ha llegado. Hermanos y hermanas, interroguémonos todos sobre esta enésima tragedia. Es el momento de la vergüenza. Recemos por estos hermanos y hermanas, y por muchos otros que siguen muriendo en estos dramáticos viajes. Recemos también por quienes pueden ayudar, pero prefieren mirar para otro lado. Rezamos en silencio por ellos». Por eso, ante el silencio de nuestros países y ante la desprotección de quienes intentan salvar vidas, nuestro compañero José Ignacio Rivarés entrevista a Helena Maleno, periodista, activista, investigadora social y fundadora de la ONG Caminando fronteras. Sus declaraciones son claras y directas:

«Europa ha normalizado que una persona muera por cruzar una frontera»

«Los migrantes, que tanto racismo sufren, nos dicen que todos somos iguales a los ojos de Dios»

«En las fronteras no solo se está negando la vida, también se está negando la muerte. Se está invisibilizando y negando el derecho a hacer un duelo. ¡Hasta ese punto es perverso el sistema racista que se ha instaurado en la frontera!»

«La mentalidad que impera es la de que ellos son los culpables por echarse al mar»

Te invitamos a leerlo con tranquilidad. Por eso, ante las modificaciones que estamos realizando en nuestra revista, te pedimos que te registres con tu nombre y correo para poder leer la revista gratuitamente.

Además, en este número puedes encontrar…

Repor ante la Pascua del Enfermo: «Los enfermos te permiten contemplar el rostro de Dios», por Carlos González

Adiós al Libro de Familia un siglo después

Carlos Esteban : «El Foro sobre el Currículo de Religión marcará un antes y un después»

: «El Foro sobre el Currículo de Religión marcará un antes y un después» La documentación del Papa

Claves vaticanas, por Ángeles Conde

¿Qué alimentamos?, por Fernando Chica

Franco no escuchó a Pío XII y negó el regreso a Vidal i Barraquer, por Vicente Cárcel

José Gregorio Hernández , primer beato laico de Venezuela

, primer beato laico de Venezuela La covid-19, un tsunami en India, por José Ignacio Rivarés

Y más…

De la vergüenza al compromiso. Es el camino que debemos hacer. No importa el tema. El proceso de conversión pasa por ahí. Si nos centramos en la muerte de 130 migrantes en las costas de Libia después de pedir auxilio y de tener la callada por respuesta, solo podemos sentir vergüenza. Nos estamos acostumbrando a la muerte en las fronteras, a escuchar cifras sin caer en la cuenta de que detrás de cada número hay una persona humana. Pero no podemos quedarnos en la vergüenza, sería demasiado egoísta. Tenemos que dar un salto y comprometernos con el Evangelio en la mano, como ciudadanos y como Estados, para no hacer oídos sordos y afrontar la complejidad de las migraciones. Es necesario un compromiso real y concreto con la vida de todos y para todos para que nuestro mundo se convierta en una verdadera Casa Común. ¿O es que la vida de un migrante vale menos que la tuya y que la mía?